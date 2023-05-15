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Этим летом в Харьковской области планируют открыть 7 пляжей

Валентина РоманенкоПонедельник, 15 мая 2023, 17:27
Этим летом в Харьковской области планируют открыть 7 пляжей
фото ГСЧС

В Харьковской области в этом году планируется открыть 7 пляжей.

Источник: начальник управления по предотвращению чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС в области Сергей Колосовский на брифинге; цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "7 пляжей на территории области на сегодняшний момент определены и будут оборудоваться. Будет проведено обследование территории, прилегающей к пляжам.

Будет также проведено обследование подводной части пляжей. Будет проведен комплекс мероприятий, чтобы пляж соответствовал правилам безопасности на водных объектах".

Детали: Он уточнил, что 4 пляжа, которые планируется открыть, расположены на территории Безлюдовской общины, еще по одному - в Песочине, Змиеве и в Краснокутской общине.

По его словам, в общинах области, которые были оккупированы или расположены вблизи линии фронта, пляжи открываться не будут из-за высокой минной опасности как на берегу, так и в самом водоеме.

Что касается самого Харькова, то, по словам Колосовского, сейчас этот вопрос решается.

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Представитель ГСЧС также сообщил, что с начала этого года спасатели извлекли из водоемов 20 тел погибших. (9 из них утонули, 2 погибли по другим причинам, причина смерти еще 9 человек устанавливается).

Темы: Харьковская областьГСЧСпляжи
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