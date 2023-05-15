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Українські військові влучили у склад боєприпасів РФ – Генштаб

Євген КізіловПонеділок, 15 травня 2023, 18:50
Українські військові влучили у склад боєприпасів РФ – Генштаб
фото ЗСУ

Українські військові протягом доби уразили склад боєприпасів, пункт управління, 2 райони зосередження живої сили, 3 артилерійських підрозділи на вогневій позиції та 2 станції РЕБ російський військ.

Джерело: Генеральний штаб у Facebook

Деталі: Крім того, авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 7 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

При цьому за цей період противник завдав 2 ракетних ударів по Костянтинівці Донецької області, застосувавши ЗРК С-300. Крім того, завдав 38 авіаційних ударів та здійснив більш як 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбулось 37 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Зокрема, на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

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У ГШ розповіли також, що для посилення контролю за населенням окупованого Криму МВС та ФСБ РФ проводять рейди по залізничних станціях та автовокзалах. У першу чергу перевірці підлягають кримські татари.

Теми: війнаРосіяУкраїна
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