Українські військові влучили у склад боєприпасів РФ – Генштаб

Українські військові протягом доби уразили склад боєприпасів, пункт управління, 2 райони зосередження живої сили, 3 артилерійських підрозділи на вогневій позиції та 2 станції РЕБ російський військ.

Джерело: Генеральний штаб у Facebook

Деталі: Крім того, авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 7 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

При цьому за цей період противник завдав 2 ракетних ударів по Костянтинівці Донецької області, застосувавши ЗРК С-300. Крім того, завдав 38 авіаційних ударів та здійснив більш як 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбулось 37 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Зокрема, на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

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