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Украинские военные попали в склад боеприпасов РФ – Генштаб

Евгений КизиловПонедельник, 15 мая 2023, 18:50
Украинские военные попали в склад боеприпасов РФ – Генштаб
фото ВСУ

Украинские военные в течение суток поразили склад боеприпасов, пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы, 3 артиллерийских подразделения на огневой позиции и 2 станции РЭБ российский войск.

Источник: Генеральный штаб в Facebook

Детали: Кроме того, авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 7 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

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При этом за этот период противник нанес 2 ракетных удара по Константиновке Донецкой области, применив ЗРК С-300. Кроме того, нанес 38 авиационных ударов и совершил более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – произошло 37 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.

В частности, на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское.

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На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

В ГШ рассказали также, что для усиления контроля за населением оккупированного Крыма МВД и ФСБ РФ проводят рейды по железнодорожным станциям и автовокзалам. В первую очередь проверке подлежат крымские татары.

Темы: войнаРосcияУкраина
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