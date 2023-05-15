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Президент Естонії не думає, що Росія без Путіна швидко зміниться

"Європейська правда"Понеділок, 15 травня 2023, 19:35

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що Росія навряд чи одразу зробить радикальний розворот у разі зміни лідера. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Newsweek.

"Навіть якщо Путіна більше не буде на його посаді, напевно якийсь час буде ще один, і певно знадобиться якийсь час, перш ніж на цій посаді буде лідер, готовий співпрацювати з рештою світу", – зазначив Каріс. 

На його думку, сценарій розпаду Росії поки дуже малоймовірний, зокрема тому, що основні ресурси РФ зосереджені у Сибіру, а не Москві чи Санкт-Петербурзі, і навряд чи там змирились би із втратою таких багатств. "Цього не станеться, цього просто не станеться", – додав Каріс. 

Президент Естонії також зауважив, що об’єктивної інформації про думки і настрої населення РФ фактично немає через цензуру і самоцензуру, як і в радянські часи.

Після промови Путіна до Федеральних зборів перед річницею повномасштабної війни Каріс зазначив, що початкові цілі Кремля явно не змінилися і там готові "грати вдовгу", а риторика Путіна "сподобалась би Сталіну".

Теми: ЕстоніяРосіяПутін
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