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Президент Эстонии не думает, что Россия без Путина быстро изменится

"Европейская правда"Понедельник, 15 мая 2023, 19:35

Президент Эстонии Алар Карис считает, что Россия вряд ли сразу сделает радикальный разворот в случае смены лидера.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Newsweek.

"Даже если Путина больше не будет на его посту, наверняка какое-то время будет еще один, и вероятно понадобится некоторое время, прежде чем на этом посту будет лидер, готовый сотрудничать с остальным миром", – отметил Карис.

По его мнению, сценарий распада России пока очень маловероятен, в частности потому, что основные ресурсы РФ сосредоточены в Сибири, а не Москве или Санкт-Петербурге, и вряд ли там смирились бы с потерей таких богатств. "Этого не произойдет, этого просто не произойдет", – добавил Карис.

Президент Эстонии также отметил, что объективной информации о мнениях и настроениях населения РФ фактически нет из-за цензуры и самоцензуры, как и в советские времена.

Алар Карис также сказал, що считает маловероятным применение Россией ядерного оружия на фоне неудач в Украине, однако не исключал бы полностью такой сценарий.

Темы: ЭстонияРосcияПутин
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