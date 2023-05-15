По всій Україні ненадовго оголошували повітряну тривогу
Понеділок, 15 травня 2023, 20:02
Станом на 20:00 понеділка 15 травня у всіх регіонах України було оголошено повітряну тривогу.
Джерело: Карта повітряних тривог
Деталі: О 19:27 про повітряну тривогу повідомили в Запорізькій і Дніпропетровській областях, одразу після цього – також у Харківській й Донецькій областях.
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О 19:57-19:59 тривога поширилася на решту регіонів України, включно з Києвом та Київською областю.
О 20:15 у столиці вже оголосили відбій небезпеки, повітряна тривога тривала 15 хвилин.
В областях також почалися відбої тривоги.
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