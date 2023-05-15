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По всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу

Елена РощинаПонедельник, 15 мая 2023, 20:02
По всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
Воздушная тревога по всей Украине, t.me/air_alert_map

По состоянию на 20:00 понедельника 15 мая во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

Источник: Карта воздушных тревог

Детали: В 19:27 о воздушной тревоге сообщили в Запорожской и Днепропетровской областях, сразу после этого – также в Харьковской и Донецкой областях.

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В 19:57-19:59 тревога распространилась на остальные регионы Украины, включая Киев и Киевскую область.

В 20:15 в столице уже объявили отбой опасности, воздушная тревога длилась 15 минут. 

В областях также начались отбои тревоги.

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Темы: воздушная тревогавойна
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