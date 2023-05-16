Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем’єр Польщі в розмові із Зеленським порушив питання ексгумацій, отримав "позитивну" відповідь

"Європейська правда"Вівторок, 16 травня 2023, 00:32
Прем’єр Польщі в розмові із Зеленським порушив питання ексгумацій, отримав позитивну відповідь
МАТЕУШ МОРАВЕЦЬКИЙ. ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкрив подробиці розмови із Володимиром Зеленським під час церемонії вручення Міжнародної премії Карла Великого 2023 року в німецькому Аахені.

Про це він розповів в етері телеканалу Polsat, повідомляє "Європейська правда".

За словами прем’єра Польщі, Зеленський розповів йому про злочини російських військових та про ракетні обстріли "і в той же час говорив про необхідність додаткових поставок зброї та боєприпасів, щоб українці – які також захищають нашу безпеку – могли бути максимально ефективними".

Реклама:

Серед інших тем, які порушив президент України, була й ситуація із обмеженням імпорту української аграрної продукції на ринки ЄС.

"Я пояснив йому, чому ми повинні були зробити ці зміни, а також чому ми домовилися з ЄС і запровадили нові правила в торгівлі сільськогосподарською продукцією", – сказав Моравецький.

Крім того, польський прем’єр обговорив із Зеленським історичні питання.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми говорили про ексгумації (польських жертв Української повстанської армії – ред.). Ми вимагаємо права провести їх якнайшвидше, хочемо, щоб це відбулося ще в травні-червні. Сподіваюся, що цього разу українська сторона дотримає свого слова", – сказав він, додавши, що президент України "позитивно" відреагував на ці запити.

Питання відновлення пошуково-ексгумаційних робіт тривалий час було серед проблемних у польсько-українських відносинах.

У 2019 році президент України Володимир Зеленський пообіцяв скасувати введену попередньою українською владою заборону на ексгумації та пошуки останків польських жертв на території України, що стало відповіддю на знесення пам’ятника УПА у Грушовичах на Підкарпатті.

Перші пошукові роботи у Львові відновили у листопаді 2019 року. Українська сторона видавання наступних дозволів обумовила відновленням сплюндрованої у січні 2020 року могили вояків УПА у Монастирі. Знищену надмогильну плиту тоді відновили, але без списку імен воїнів УПА, які загинули у боях з радянським НКВС.

Про те, як розв'язати історичні суперечки між Україною та Польщею, читайте в колонці заступника директора Центру діалогу імені Юліуша Мерошевського (Польща) Лукаша Адамського: Як не дати історичним суперечкам знищити зближення України та Польщі.

Теми: ПольщаЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Польща
Більшість поляків почуваються у безпеці попри сусідство з РФ і Білоруссю
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Людей з аеропорту Варшави евакуювали через чоловіка, який їхав з України з гранатою
Останні новини
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, є постраждалі
22:20
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога на Київщині
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
Усі новини...
Реклама: