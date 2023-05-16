Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прем’єр Польщі в розмові із Зеленським порушив питання ексгумацій, отримав "позитивну" відповідь

"Європейська правда"Вівторок, 16 травня 2023, 00:32
Прем’єр Польщі в розмові із Зеленським порушив питання ексгумацій, отримав позитивну відповідь
МАТЕУШ МОРАВЕЦЬКИЙ. ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкрив подробиці розмови із Володимиром Зеленським під час церемонії вручення Міжнародної премії Карла Великого 2023 року в німецькому Аахені.

Про це він розповів в етері телеканалу Polsat, повідомляє "Європейська правда".

За словами прем’єра Польщі, Зеленський розповів йому про злочини російських військових та про ракетні обстріли "і в той же час говорив про необхідність додаткових поставок зброї та боєприпасів, щоб українці – які також захищають нашу безпеку – могли бути максимально ефективними".

Серед інших тем, які порушив президент України, була й ситуація із обмеженням імпорту української аграрної продукції на ринки ЄС.

"Я пояснив йому, чому ми повинні були зробити ці зміни, а також чому ми домовилися з ЄС і запровадили нові правила в торгівлі сільськогосподарською продукцією", – сказав Моравецький.

Крім того, польський прем’єр обговорив із Зеленським історичні питання.

"Ми говорили про ексгумації (польських жертв Української повстанської армії – ред.). Ми вимагаємо права провести їх якнайшвидше, хочемо, щоб це відбулося ще в травні-червні. Сподіваюся, що цього разу українська сторона дотримає свого слова", – сказав він, додавши, що президент України "позитивно" відреагував на ці запити.

ВІДЕО ДНЯ

Питання відновлення пошуково-ексгумаційних робіт тривалий час було серед проблемних у польсько-українських відносинах.

У 2019 році президент України Володимир Зеленський пообіцяв скасувати введену попередньою українською владою заборону на ексгумації та пошуки останків польських жертв на території України, що стало відповіддю на знесення пам’ятника УПА у Грушовичах на Підкарпатті.

Перші пошукові роботи у Львові відновили у листопаді 2019 року. Українська сторона видавання наступних дозволів обумовила відновленням сплюндрованої у січні 2020 року могили вояків УПА у Монастирі. Знищену надмогильну плиту тоді відновили, але без списку імен воїнів УПА, які загинули у боях з радянським НКВС.

Про те, як розв'язати історичні суперечки між Україною та Польщею, читайте в колонці заступника директора Центру діалогу імені Юліуша Мерошевського (Польща) Лукаша Адамського: Як не дати історичним суперечкам знищити зближення України та Польщі.

Теми: ПольщаЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 00:11По всій Україні – повітряна тривога, працює ППО

відео, фотоСуд відправив Князєва під варту із заставою у 107 мільйонів

Пошкоджений Patriot уже відремонтували – Пентагон

Міністр оборони Британії хоче стати генсеком НАТО: "Це фантастична робота"

фотоСуд арештував адвоката у справі "хабаря Князєву від Жеваго"

У Києві змінили назви станцій метро, вулиць та провулків

Усі новини...
Польща
Качинський: ЄС точно йде в неправильному напрямку
До Польщі прибули перші установки HIMARS
Президент Польщі поговорить зі Столтенбергом про російську ракету біля Бидгоща
Останні новини
04:25
оновлено від 00:11По всій Україні – повітряна тривога, працює ППО
03:59
У Львові прогримів вибух – ЗМІ
03:49
Окупанти вивозять майно зі шкіл Запорізької області – ЦНС
03:18
Білий дім дозволить партнерам передавати Україні F-16 – CNN
02:15
У Кривому Розі прогриміли вибухи
01:59
відеоОкупанти повідомили про гучні вибухи у центрі Донецька
01:33
Обстріли Сумщини: за добу – понад 60 "прильотів"
00:47
Суд відправив на новий розгляд справу Дубневича про розкрадання в УЗ
00:14
Глава МОК хоче, щоб росіяни та білоруси взяли участь в Олімпіаді
23:35
Сейм Литви визнав місцеву Компартію відповідальною за тортури, винищення і депортацію жителів
Усі новини...
Реклама: