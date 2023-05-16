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Премьер Польши в разговоре с Зеленским поднял вопрос эксгумаций, получил "положительный" ответ

"Европейская правда"Вторник, 16 мая 2023, 00:32
Премьер Польши в разговоре с Зеленским поднял вопрос эксгумаций, получил положительный ответ
МАТЕУШ МОРАВЕЦКИЙ. ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскрыл подробности разговора с Владимиром Зеленским во время церемонии вручения Международной премии Карла Великого 2023 года в немецком Аахене.

Об этом он рассказал в эфире телеканала Polsat, сообщает "Европейская правда".

По словам премьера Польши, Зеленский рассказал ему о преступлениях российских военных и о ракетных обстрелах "и в то же время говорил о необходимости дополнительных поставок оружия и боеприпасов, чтобы украинцы – которые также защищают нашу безопасность – могли быть максимально эффективными".

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Среди других тем, которые поднял президент Украины, была и ситуация с ограничением импорта украинской аграрной продукции на рынки ЕС.

"Я объяснил ему, почему мы должны были сделать эти изменения, а также почему мы договорились с ЕС и ввели новые правила в торговле сельскохозяйственной продукцией", – сказал Моравецкий.

Кроме того, польский премьер обсудил с Зеленским исторические вопросы.

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"Мы говорили об эксгумации (польских жертв Украинской повстанческой армии – ред.). Мы требуем права провести их как можно быстрее, хотим, чтобы это произошло еще в мае-июне. Надеюсь, что на этот раз украинская сторона сдержит свое слово", – сказал он, добавив, что президент Украины "положительно" отреагировал на эти запросы.

Вопрос возобновления поисково-эксгумационных работ долгое время был среди проблемных в польско-украинских отношениях.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский пообещал отменить введенный предыдущей украинской властью запрет на эксгумации и поиски останков польских жертв на территории Украины, что стало ответом на снос памятника УПА в Грушовичах на Подкарпатье.

Первые поисковые работы во Львове возобновили в ноябре 2019 года. Украинская сторона выдачи следующих разрешений обусловила восстановлением оскверненной в январе 2020 года могилы воинов УПА в Монастыре. Уничтоженную надгробную плиту тогда восстановили, но без списка имен воинов УПА, погибших в боях с советским НКВД.

О том, как решить исторические споры между Украиной и Польшей, читайте в колонке заместителя директора Центра диалога имени Юлиуша Мерошевского (Польша) Лукаша Адамского: Как не дать историческим спорам уничтожить сближение Украины и Польши.

Темы: ПольшаЗеленский
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