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ФБР не мало підстав розслідувати зв’язок кампанії Трампа з Росією – звіт спецпрокурора

"Європейська правда"Вівторок, 16 травня 2023, 00:41
ФБР не мало підстав розслідувати зв’язок кампанії Трампа з Росією – звіт спецпрокурора
Дональд Трамп. Фото Getty Images

Спеціальний прокурор Міністерства юстиції США Джон Дарем у понеділок опублікував звіт за підсумками чотирьох років розслідування дій Федерального бюро розслідувань, які стежили за передвиборним штабом Дональда Трампа через можливий зв’язок із Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Дарем дійшов висновку, що ФБР не повинно було починати розслідування зв’язків між кампанією Трампа та Росією під час виборів президента США 2016 року, оскільки використовувало для ухвалення цього рішення "сирі, непроаналізовані та непідтверджені розвідувальні дані".

Цей висновок суперечить результатам перевірки генерального інспектора Міністерства юстиції США, який так само виявив проблеми з розслідуванням ФБР, але дійшов висновку, що підстави для його початку все ж були.

Як констатує Дарем, з боку принаймні певних співробітників ФБР, які безпосередньо займалися справою Трампа, існувала "схильність до початку розслідування" проти експрезидента США. Водночас спецпрокурор не рекомендував висувати нові звинувачення щодо причетних до розслідування чи вносити будь-які зміни в роботу правоохоронних органів.

Джона Даррема ще у 2019 році призначив тодішній генеральний прокурор США Вільям Барр проаналізувати джерело й підстави для проведення розслідування ймовірних зв’язків штабу Трампа із Росією.

Під час розслідування він домігся лише одного обвинувального вироку: юрист ФБР Кевін Клайнсміт визнав, що підробив електронного листа про ордер на стеження у справі Трампа, але завдяки зізнанню уник в’язниці.

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Інші два судові процеси, які вів Дарем, закінчились виправдувальними вироками: юриста передвиборчої кампанії Гілларі Клінтон Майкла Суссмана він звинувачував у брехні ФБР про зв’язки Трампа й РФ, а аналітика Ігоря Данченка – у брехні ФБР про одне зі своїх джерел, яке лягло в основу так званого "досьє Крістофера Стіла" на експрезидента США.

Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань ще у 2016 році почало негласне стеження за передвиборним штабом тоді ще кандидата в президенти США Дональда Трампа, запідозривши його у зв’язках із Росією.

Зібрані тоді матеріали лягли в основу розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, який у 2019 році дійшов висновку, що представники штабу Трампа справді контактували з російськими представниками, та про змову чи співпрацю говорити підстав не було. Сам Трамп і його соратники послідовно називали розслідування ФБР "полюванням на відьом".

Теми: ТрампСШАвибориРосія
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