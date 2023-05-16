ФБР не имело оснований расследовать связь кампании Трампа с Россией – отчет спецпрокурора

Специальный прокурор Министерства юстиции США Джон Дарем в понедельник опубликовал отчет по итогам четырех лет расследования действий Федерального бюро расследований, которые следили за предвыборным штабом Дональда Трампа из-за возможной связи с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Дарем пришел к выводу, что ФБР не должно было начинать расследование связей между кампанией Трампа и Россией во время выборов президента США 2016 года, поскольку использовало для принятия этого решения "сырые, непроанализированные и неподтвержденные разведывательные данные".

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Этот вывод противоречит результатам проверки генерального инспектора Министерства юстиции США, который так же обнаружил проблемы с расследованием ФБР, но пришел к выводу, что основания для его начала все же были.

Как констатирует Дарем, со стороны по крайней мере определенных сотрудников ФБР, которые непосредственно занимались делом Трампа, существовала "склонность к началу расследования" против экс-президента США. В то же время спецпрокурор не рекомендовал выдвигать новые обвинения в отношении причастных к расследованию или вносить какие-либо изменения в работу правоохранительных органов.

Джона Даррема еще в 2019 году назначил тогдашний генеральный прокурор США Уильям Барр проанализировать источник и основания для проведения расследования вероятных связей штаба Трампа с Россией.

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В ходе расследования он добился лишь одного обвинительного приговора: юрист ФБР Кевин Клайнсмит признал, что подделал электронное письмо об ордере на слежку по делу Трампа, но благодаря признанию избежал тюрьмы.

Другие два судебных процесса, которые вел Дарем, закончились оправдательными приговорами: юриста предвыборной кампании Хиллари Клинтон Майкла Суссмана он обвинял во лжи ФБР о связи Трампа и РФ, а аналитика Игоря Данченко – во лжи ФБР об одном из своих источников, которое легло в основу так называемого "досье Кристофера Стила" на экс-президента США.

Напомним, Федеральное бюро расследований еще в 2016 году начало негласную слежку за предвыборным штабом тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа, заподозрив его в связях с Россией.

Собранные тогда материалы легли в основу расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который в 2019 году пришел к выводу, что представители штаба Трампа действительно контактировали с российскими представителями, но о сговоре или сотрудничестве говорить оснований не было. Сам Трамп и его соратники последовательно называли расследование ФБР "охотой на ведьм".