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У Держдепі прокоментували наміри деяких країн розпочати навчання українських пілотів

"Європейська правда"Вівторок, 16 травня 2023, 07:37
У Держдепі прокоментували наміри деяких країн розпочати навчання українських пілотів
Держдеп США. ФОТО З САЙТУ STATE.GOV

У Держдепі США вважають важливим процесом наміри низки країн розпочати навчання для українських пілотів.

Про це на брифінгу заявив заступник речника Державного департаменту Ведант Пател, повідомляє "Європейська правда".

"Це важливий процес, пов’язаний із тим, що альянс, низка країн, надає важливу оборонну допомогу нашим українським партнерам", – зазначив він.

Представник Держдепу наголосив, що мета країн Заходу – зробити разом все можливе для того, щоб Україна мала засоби для захисту своєї територіальної цілісності і суверенітету.

"І ви бачили, як багато країн активізувалися і ділилися системами, навчали людей, і ми з нетерпінням чекаємо поглиблення нашого партнерства для того, щоб зробити це і відіграти свою роль також", – додав Пател.

Раніше стало відомо, що Велика Британія погодилась улітку розпочати навчання українських пілотів і вже зараз працює з іншими країнами над можливим наданням винищувачів F-16 Україні. 

Крім того, французький президент Емманюель Макрон заявив, що після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським "відкрив двері" для навчання пілотів з України, не уточнивши подробиць.

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Теми: СШАУкраїнавійна
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