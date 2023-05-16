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В Госдепе прокомментировали намерения некоторых стран начать обучение украинских пилотов

"Европейская правда"Вторник, 16 мая 2023, 07:37
В Госдепе прокомментировали намерения некоторых стран начать обучение украинских пилотов
ГОСДЕП США. ФОТО С САЙТА STATE.GOV

В Госдепе США считают важным процессом намерения ряда стран начать обучение для украинских пилотов.

Об этом на брифинге заявил заместитель спикера Государственного департамента Ведант Пател, сообщает "Европейская правда".

"Это важный процесс, связанный с тем, что альянс, ряд стран, предоставляет важную оборонную помощь нашим украинским партнерам", – отметил он.

Представитель Госдепа подчеркнул, что цель стран Запада – сделать вместе все возможное для того, чтобы Украина имела средства для защиты своей территориальной целостности и суверенитета.

"И вы видели, как многие страны активизировались и делились системами, обучали людей, и мы с нетерпением ждем углубления нашего партнерства для того, чтобы сделать это и сыграть свою роль также", – добавил Пател.

Ранее стало известно, что Великобритания согласилась летом начать обучение украинских пилотов и уже сейчас работает с другими странами над возможным предоставлением истребителей F-16 Украине.

Кроме того, французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что после встречи с президентом Владимиром Зеленским "открыл двери" для обучения пилотов из Украины, не уточнив подробностей.

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Темы: СШАУкраинавойна
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