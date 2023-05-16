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Ердоган впевнений, що виграє президентські вибори у другому турі

"Європейська правда"Вівторок, 16 травня 2023, 10:51

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив впевненість, що у другому турі виборів 28 травня зможе залучити ще більше виборців на підтримку своєї кандидатури і перемогти.

Ердогана цитує агентство Anadolu, повідомляє "Європейська правда".

За словами турецького лідера, хоча відрив від його головного суперника Кемаля Киличдароглу у першому турі склав 2,5 млн голосів, нестача 0,5% голосів стала підставою для оголошення другого туру голосування.

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"Ми сповнені рішучості продовжити зусилля і 28 травня довести народу свою відповідальність. Упевнений, що за підсумками голосування 28 травня ми перевищимо показники виборів 14 травня, і тим самим досягнемо історичного успіху", – заявив Ердоган.

Він заявив, що негайно розпочинає роботу з підготовки до голосування 28 травня.

"Ми прагнемо заручитися голосами всіх виборців, незалежно від політичних поглядів", – підсумував він.

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Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Туреччині не визначив переможця. Ердоган та спільний кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу змагатимуться у другому турі 28 травня.

За результатами  парламентських виборів на першому місці опинився блок Ердогана. 

Детально читайте у статті: Ердоган за крок до перемоги: як вибори у Туреччині вплинуть на політику щодо РФ та України

Теми: Ердоганвибори
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