Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Эрдоган уверен, что выиграет президентские выборы во втором туре

"Европейская правда"Вторник, 16 мая 2023, 10:51

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что во втором туре выборов 28 мая сможет привлечь еще больше избирателей в поддержку своей кандидатуры и победить.

Эрдогана цитирует агентство Anadolu, сообщает "Европейская правда".

По словам турецкого лидера, хотя отрыв от его главного соперника Кемаля Кылычдароглу в первом туре составил 2,5 млн голосов, нехватка 0,5% голосов стала основанием для объявления второго тура голосования.

Реклама:

"Мы полны решимости продолжить усилия и 28 мая доказать народу свою ответственность. Уверен, что по итогам голосования 28 мая мы превысим показатели выборов 14 мая, и тем самым достигнем исторического успеха", – заявил Эрдоган.

Он заявил, что немедленно начинает работу по подготовке к голосованию 28 мая.

"Мы стремимся заручиться голосами всех избирателей, независимо от политических взглядов", – подытожил он.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, первый тур президентских выборов в Турции не определил победителя. Эрдоган и совместный кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу будут соревноваться во втором туре 28 мая.

По результатам парламентских выборов на первом месте оказался блок Эрдогана. 

Подробно читайте в статье: Эрдоган в шаге от победы: как выборы в Турции повлияют на политику в отношении РФ и Украины

Темы: Эрдоганвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Эрдоган
Эрдоган сам поедет к Путину, которого ждали в Анкаре – СМИ
Путин пока не едет в Турцию: встреча с Эрдоганом откладывается
Эрдоган заявил, что возобновление "зернового соглашения" зависит от выполнения Западом своих "обещаний"
Последние новости
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
Все новости...
Реклама: