Эрдоган уверен, что выиграет президентские выборы во втором туре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что во втором туре выборов 28 мая сможет привлечь еще больше избирателей в поддержку своей кандидатуры и победить.

Эрдогана цитирует агентство Anadolu, сообщает "Европейская правда".

По словам турецкого лидера, хотя отрыв от его главного соперника Кемаля Кылычдароглу в первом туре составил 2,5 млн голосов, нехватка 0,5% голосов стала основанием для объявления второго тура голосования.

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"Мы полны решимости продолжить усилия и 28 мая доказать народу свою ответственность. Уверен, что по итогам голосования 28 мая мы превысим показатели выборов 14 мая, и тем самым достигнем исторического успеха", – заявил Эрдоган.

Он заявил, что немедленно начинает работу по подготовке к голосованию 28 мая.

"Мы стремимся заручиться голосами всех избирателей, независимо от политических взглядов", – подытожил он.

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Напомним, первый тур президентских выборов в Турции не определил победителя. Эрдоган и совместный кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу будут соревноваться во втором туре 28 мая.

По результатам парламентских выборов на первом месте оказался блок Эрдогана.

Подробно читайте в статье: Эрдоган в шаге от победы: как выборы в Турции повлияют на политику в отношении РФ и Украины