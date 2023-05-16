Французькі слідчі прибули в Україну розслідувати загибель журналіста AFP

Французькі слідчі прибули в Україну для розслідування загибелі журналіста інформагентства AFP Армана Сольдіна під час російського ракетного обстрілу поблизу Часового Яру на Донеччині.

Про це у коментарі "Укрінформу" повідомила керівниця офісу міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів" у Східній Європі та Центральній Азії Жанна Кавельє, пише "Європейська правда".

Вона нагадала, що прокуратура Франції розпочала розслідування загибелі Сольдіна на війні в Україні, і відзначила, що справа просувається доволі швидко.

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"Ми на зв’язку із французькою стороною. Вони співпрацюють з Офісом генпрокурора України. Ми знаємо, що вчора (14 травня. – Ред.) четверо слідчих прибули з Франції і почали збирати свідчення", – сказала Кавельє.

Керівниця офісу додала, що "Репортери без кордонів" приділяють багато уваги цій справі, адже вбивство журналіста – це не лише воєнний злочин проти цивільної людини.

"Журналісти виконують соціальну функцію – надавати достовірну інформацію для суспільства, і Арман Сольдін робив це професійно" , – зазначила вона.

ВІДЕО ДНЯ

Національна антитерористична прокуратура Франції розпочала розслідування за фактом загибелі відеожурналіста агентства AFP Сольдіна.

32-річний Сольдін загинув у вівторок 9 травня під час ракетного обстрілу із систем "Град" околиць міста Часів Яр.