Французские следователи прибыли в Украину расследовать гибель журналиста AFP

Следователи из Франции прибыли в Украину для расследования гибели журналиста информагентства AFP Армана Сольдина во время российского ракетного обстрела вблизи Часового Яра в Донецкой области.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщила руководитель офиса международной правозащитной организации "Репортеры без границ" в Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье, пишет "Европейская правда".

Она напомнила, что прокуратура Франции начала расследование гибели Сольдина на войне в Украине, и отметила, что дело продвигается довольно быстро.

"Мы на связи с французской стороной. Они сотрудничают с Офисом генпрокурора Украины. Мы знаем, что вчера (14 мая. – Ред.) четверо следователей прибыли из Франции и начали собирать показания", – сказала Кавелье.

Руководитель офиса добавила, что "Репортеры без границ" уделяют много внимания этому делу, ведь убийство журналиста – это не только военное преступление против гражданского человека.

"Журналисты выполняют социальную функцию – предоставлять достоверную информацию для общества, и Арман Сольдин делал это профессионально", – отметила она.

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование по факту гибели видеожурналиста агентства AFP Сольдина.

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32-летний Сольдин погиб во вторник 9 мая во время ракетного обстрела из систем "Град" окрестностей города Часов Яр.