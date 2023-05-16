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Інструктори з Литви підготували вже понад 1000 українських військових

"Європейська правда"Вівторок, 16 травня 2023, 11:53

Армійські інструктори з Литви вже підготували понад 1000 українських військовослужбовців.

Про це у Twitter написав міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє "Європейська правда".

Він пообіцяв, що до кінця року Литва проведе навчання для такої ж кількості українських військових.

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"Литовські армійські інструктори вже підготували понад 1000 українських військових і підготують ще принаймні 1000 до кінця року", – зазначив Анушаускас.

Нагадаємо, 8 травня повідомлялося, що у Литві завершилися останні чотиритижневі інструкторські курси для українських військовослужбовців.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа закликав надати Україні сучасні бойові літаки та крилаті ракети дальнього радіуса дії.

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Теми: Литвавійна
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