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Инструкторы из Литвы подготовили уже более 1000 украинских военных

"Европейская правда"Вторник, 16 мая 2023, 11:53

Армейские инструкторы из Литвы уже подготовили более 1000 украинских военнослужащих.

Об этом в Twitter написал министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает "Европейская правда".

Он пообещал, что до конца года Литва проведет обучение для такого же количества украинских военных.

"Литовские армейские инструкторы уже подготовили более 1000 украинских военных и подготовят еще по крайней мере 1000 до конца года", – отметил Анушаускас.

Напомним, 8 мая сообщалось, что в Литве завершились последние четырехнедельные инструкторские курсы для украинских военнослужащих.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал передать Украине современные боевые самолеты и крылатые ракеты дальнего радиуса действия.

Темы: Литвавойна
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