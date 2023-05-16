Инструкторы из Литвы подготовили уже более 1000 украинских военных

Армейские инструкторы из Литвы уже подготовили более 1000 украинских военнослужащих.

Об этом в Twitter написал министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает "Европейская правда".

Он пообещал, что до конца года Литва проведет обучение для такого же количества украинских военных.

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"Литовские армейские инструкторы уже подготовили более 1000 украинских военных и подготовят еще по крайней мере 1000 до конца года", – отметил Анушаускас.

Напомним, 8 мая сообщалось, что в Литве завершились последние четырехнедельные инструкторские курсы для украинских военнослужащих.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал передать Украине современные боевые самолеты и крылатые ракеты дальнего радиуса действия.