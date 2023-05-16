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ЦРУ звернулося до росіян: просить передавати інформацію в обмін на захист

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 16 травня 2023, 12:16
ЦРУ звернулося до росіян: просить передавати інформацію в обмін на захист
Логотип ЦРУ, фото ілюстративне з AFP

Центральне розвідувальне управління США запустило інформаційну кампанію з вербування росіян. 

Джерело: Центральне розвідувальне управління в Telegram, СNN

Дослівно: "ЦРУ хоче знати правду про Росію, і ми шукаємо надійних людей, які знають і можуть розповісти нам цю правду. Ваша інформація може бути ціннішою, ніж ви думаєте. 

Ми високо цінуємо і поважаємо людей, готових спілкуватися з нами. Захищати всіх, хто з нами працює, по всьому світу – це наш професійний обов'язок.

Ви військовий офіцер? Ви працюєте у сфері розвідки, дипломатії, науки, високих технологій або маєте справу з людьми, які цим займаються? У вас є інформація про економіку або вище керівництво РФ? 

Зв'яжіться з нами. Можливо, люди навколо вас не хочуть чути правду. Ми – хочемо". 

Деталі: ЦРУ опублікувало інструкцію щодо передачі інформації через браузер Tor, а також оприлюднило мотивуюче відео.

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"Найкращий спосіб стримати ув'язненого від втечі – зробити так, щоб він ніколи не дізнався, що перебуває у в'язниці. Ми легко піддаємося брехні. Але ж ми знаємо, якою є наша дійсність. Реальність, у якій ми живемо, і реальність, про яку говоримо пошепки", – йдеться у відео.

ЦРУ закликало "запастися терпінням" у разі встановлення контакту із співробітниками американської розвідки: "Ми дякуємо вам за сміливість. Ми ретельно розглядаємо передані документи, щоб дати відповідну відповідь і при цьому забезпечити вашу безпеку".

Раніше CNN повідомляло, що ЦРУ розпочало інформаційну кампанію, щоб завербувати росіян, зокрема створило Telegram-канал.

За словами одного з чиновників, спецслужба сподівається донести до росіян, які мають доступ до цінної інформації, наступне послання: "Ми розуміємо вас, можливо, навіть краще, ніж ви думаєте".

Чиновник наполягав на тому, що відео "абсолютно не має на меті" підбурювати або розпалювати заворушення у Росії, а скоріше спрямоване на людей, які, можливо, вагаються. На його думку, відео "демістифікує" процес контакту з ЦРУ. У ньому не згадується Путін і навіть війна в Україні, частково тому, що це було б "зайвим", а також тому, що, на думку авторів, вого спирається на "вічні" теми, які вже давно переконують незадоволених росіян звертатися до ЦРУ.

Теми: СШАРосіярозвідка
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