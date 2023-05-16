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ЦРУ обратилось к россиянам: просит передавать информацию в обмен на защиту

Татьяна ЛозовенкоВторник, 16 мая 2023, 12:16
ЦРУ обратилось к россиянам: просит передавать информацию в обмен на защиту
Логотип ЦРУ, фото иллюстративное из AFP

Центральное разведывательное управление США запустило информационную кампанию по вербовке россиян. 

Источник: Центральное разведывательное управление в Telegram, СNN

Дословно: "ЦРУ хочет знать правду о России, и мы ищем надежных людей, которые знают и могут рассказать нам эту правду. Ваша информация может быть более ценной, чем вы думаете. 

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Мы высоко ценим и уважаем людей, готовых общаться с нами. Защищать всех, кто с нами работает, по всему миру - это наш профессиональный долг.

Вы военный офицер? Вы работаете в сфере разведки, дипломатии, науки, высоких технологий или имеете дело с людьми, которые этим занимаются? У вас есть информация об экономике или высшем руководстве РФ? 

Свяжитесь с нами. Возможно, люди вокруг вас не хотят слышать правду. Мы – хотим". 

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Детали: ЦРУ опубликовало инструкцию по передаче информации через браузер Tor, а также обнародовало мотивирующее видео.

"Лучший способ сдержать заключенного от побега – сделать так, чтобы он никогда не узнал, что находится в тюрьме. Мы легко поддаемся лжи. Но мы знаем, какова наша действительность. Реальность, в которой мы живем, и реальность, о которой говорим шепотом", – говорится в видео.

ЦРУ призвало "запастись терпением" в случае установления контакта с сотрудниками американской разведки: "Мы благодарим вас за смелость. Мы тщательно рассматриваем переданные документы, чтобы дать соответствующий ответ и при этом обеспечить вашу безопасность".

Ранее CNN сообщало, что ЦРУ начало информационную кампанию, чтобы завербовать россиян, в частности создало Telegram-канал.

По словам одного из чиновников, спецслужба надеется донести до россиян, которые имеют доступ к ценной информации, следующее послание: "Мы понимаем вас, возможно, даже лучше, чем вы думаете".

Чиновник настаивал на том, что видео "абсолютно не имеет целью" подстрекать или разжигать беспорядки в России, а скорее направлено на людей, которые, возможно, колеблются. По его мнению, видео "демистифицирует" процесс контакта с ЦРУ. В нем не упоминается Путин и даже война в Украине, отчасти потому, что это было бы "лишним", а также потому, что, по мнению авторов, оно опирается на "вечные" темы, которые уже давно убеждают недовольных россиян обращаться в ЦРУ.

Темы: СШАРосcияразведка
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