Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦРУ обратилось к россиянам: просит передавать информацию в обмен на защиту

Татьяна ЛозовенкоВторник, 16 мая 2023, 12:16
ЦРУ обратилось к россиянам: просит передавать информацию в обмен на защиту
Логотип ЦРУ, фото иллюстративное из AFP

Центральное разведывательное управление США запустило информационную кампанию по вербовке россиян. 

Источник: Центральное разведывательное управление в Telegram, СNN

Дословно: "ЦРУ хочет знать правду о России, и мы ищем надежных людей, которые знают и могут рассказать нам эту правду. Ваша информация может быть более ценной, чем вы думаете. 

Мы высоко ценим и уважаем людей, готовых общаться с нами. Защищать всех, кто с нами работает, по всему миру - это наш профессиональный долг.

Вы военный офицер? Вы работаете в сфере разведки, дипломатии, науки, высоких технологий или имеете дело с людьми, которые этим занимаются? У вас есть информация об экономике или высшем руководстве РФ? 

Свяжитесь с нами. Возможно, люди вокруг вас не хотят слышать правду. Мы – хотим". 

Детали: ЦРУ опубликовало инструкцию по передаче информации через браузер Tor, а также обнародовало мотивирующее видео.

ВИДЕО ДНЯ

"Лучший способ сдержать заключенного от побега – сделать так, чтобы он никогда не узнал, что находится в тюрьме. Мы легко поддаемся лжи. Но мы знаем, какова наша действительность. Реальность, в которой мы живем, и реальность, о которой говорим шепотом", – говорится в видео.

ЦРУ призвало "запастись терпением" в случае установления контакта с сотрудниками американской разведки: "Мы благодарим вас за смелость. Мы тщательно рассматриваем переданные документы, чтобы дать соответствующий ответ и при этом обеспечить вашу безопасность".

Ранее CNN сообщало, что ЦРУ начало информационную кампанию, чтобы завербовать россиян, в частности создало Telegram-канал.

По словам одного из чиновников, спецслужба надеется донести до россиян, которые имеют доступ к ценной информации, следующее послание: "Мы понимаем вас, возможно, даже лучше, чем вы думаете".

Чиновник настаивал на том, что видео "абсолютно не имеет целью" подстрекать или разжигать беспорядки в России, а скорее направлено на людей, которые, возможно, колеблются. По его мнению, видео "демистифицирует" процесс контакта с ЦРУ. В нем не упоминается Путин и даже война в Украине, отчасти потому, что это было бы "лишним", а также потому, что, по мнению авторов, оно опирается на "вечные" темы, которые уже давно убеждают недовольных россиян обращаться в ЦРУ.

Темы: СШАРосcияразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит

Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине

В МУС возмущены запугиванием прокурора суда со стороны России, объявившей его в розыск

Новые санкции ЕС касаются более 90 иностранных компаний, в том числе и из Китая – Еврокомиссия

Родственники Лаврова выехали из Грузии в сопровождении сил безопасности – СМИ

видеоЗеленский о дне в Японии: Координируем позиции с партнерами, готовим новые шаги

Все новости...
США
Посол США после серии ночных взрывов в Киеве поблагодарила за работу ПВО Украины
В Госдепе прокомментировали намерения некоторых стран начать обучение украинских пилотов
В США рассказали, чем важен визит спецпредставителя Китая в Украину
Последние новости
01:19
Зеленский и Байден проведут встречу в Японии в воскресенье
00:57
Игнат: Когда будут F-16, мы выиграем эту войну
00:27
Папа Римский отправит в Украину кардинала с "миротворческой миссией"
23:53
В Днепре раздались звуки взрывов, работала ПВО
23:21
Болезнь, которая может начаться с родинки. Что такое меланома и как она лечится
23:19
Нидерланды передумали продавать истребители F-16 компании Draken International
22:33
В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит
21:53
Россия запустила фейк об "исчезновении Залужного" из-за пика напряжения в Бахмуте – Маляр
21:25
Мелони прокомментировала возможное участие Италии в "коалиции истребителей"
21:13
Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине
Все новости...
Реклама: