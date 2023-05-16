Помер поранений на Донбасі чеський медик, якого перевезли з України до Чехії

Засновник проєкту Phoenix, чеський медик, який був важко поранений на Донбасі в березні, а у квітні переведений у Центральний військовий госпіталь Праги, помер.

Про це заявили в соціальних мережах представники програми Phoenix, пише "Європейська правда".

"З глибоким сумом повідомляємо вам сумну новину. Тейлор, засновник проєкту Phoenix, наш друг і герой, який особисто врятував багатьох поранених воїнів на східному фронті і завдяки якому тисячі солдатів і цивільних пройшли підготовку з бойової медицини, помер від важкого поранення 15 травня 2023 року після кількох тижнів боротьби", – йдеться у повідомленні.

За інформацією чеського МЗС, в Україні дотепер загинули двоє чеських добровольців, які воюють проти російської армії. Один помер у березні цього року, інший – у червні минулого року.

Проєкт Phoenix забезпечує навчання українських солдатів бойовій медицині, водночас медики допомагають безпосередньо на передовій.

Бойовий медик Тейлор, засновник проєкту Phoenix, помер унаслідок поранення на Донбасі ФОТО: FACEBOOK-СТОРІНКА PROJECT PHOENIX TACTICAL CARE

Тейлор отримав осколкове поранення в середині березня під час артилерійського обстрілу на Донбасі, коли допомагав евакуювати одного з поранених українських військових. Тоді МЗС Чехії повідомляло, що стан пораненого не дозволяє його евакуювати.

Зрештою на початку квітня медика евакуювали до Празького центрального військового шпиталю.