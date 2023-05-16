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Умер раненый на Донбассе чешский медик, которого перевезли из Украины в Чехию

"Европейская правда"Вторник, 16 мая 2023, 12:43

Основатель проекта Phoenix, чешский медик, который был тяжело ранен на Донбассе в марте, а в апреле переведен в Центральный военный госпиталь Праги, умер.

Об этом заявили в социальных сетях представители программы Phoenix, пишет "Европейская правда",

"С глубокой скорбью сообщаем вам печальную новость. Тейлор, основатель проекта Phoenix, наш друг и герой, который лично спас многих раненых воинов на восточном фронте и благодаря которому тысячи солдат и гражданских прошли подготовку по боевой медицине, умер от тяжелого ранения 15 мая 2023 года после нескольких недель борьбы", – говорится в сообщении.

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По информации чешского МИД, в Украине ранее погибли двое чешских добровольцев, которые воюют против российской армии. Один умер в марте этого года, другой – в июне прошлого года.

Проект Phoenix обеспечивает обучение украинских солдат боевой медицине, в то же время медики помогают непосредственно на передовой.

 
Боевой медик Тейлор, основатель проекта Phoenix, умер в результате ранения на Донбассе
ФОТО: FACEBOOK-СТРАНИЦА PROJECT PHOENIX TACTICAL CARE

Тейлор получил осколочное ранение в середине марта во время артиллерийского обстрела на Донбассе, когда помогал эвакуировать одного из раненых украинских военных. Тогда МИД Чехии сообщал, что состояние раненого не позволяет его эвакуировать.

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В конце концов в начале апреля медика эвакуировали в Пражский центральный военный госпиталь.

Темы: войнаЧехия
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