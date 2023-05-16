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Голова Верховного Суду Князєв затриманий, підозру йому ще не вручили

Олена РощінаВівторок, 16 травня 2023, 12:58
Голова Верховного Суду Князєв затриманий, підозру йому ще не вручили
Всеволод Князєв, фото з sud.ua

Голова Верховного Суду Всеволод Князєв і ще одна особа затримані за підозрою в отриманні хабара, тривають слідчі дії, підозри готуються.   

Джерело: керівники НАБУ і САП 16 травня на брифінгу щодо викритої схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду

Пряма мова прокурора: "Зараз уже на цей час є особи, затримані за підозрою у вчиненні вказаного кримінального правопорушення. Ми будемо звертатися до Вищої ради правосуддя з певними клопотаннями про забезпечення заходів кримінального провадження щодо голови суду…

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На цей час затримано голову Верховного Суду і вживаються заходи щодо перевірки інших осіб і їхньої причетності до кримінального правопорушення".

Деталі: Підозру Князєву станом на 12:00 ще не вручили, Кримінальний процесуальний кодекс дає на це 24 години. Повідомлення про підозру готується і буде вручено, повідомив прокурор САП. 

Дві особи затримані, підозр іще не повідомлено нікому, сказав керівник САП Олександр Клименко. 

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Слідчі дії з суддями Верховного Суду і посередниками у цій схемі ще тривають.

Кошти вилучено.  

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що це – найбільш резонансна справа в історії роботи НАБУ та САП і найбільше викриття в судовій гілці влади. 

Теми: Верховний судхабарНАБУАнтикорупційна прокуратура
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