Глава Верховного Суда Князев задержан, подозрение ему еще не вручили

Глава Верховного Суда Всеволод Князев и еще один человек задержаны по подозрению в получении взятки, продолжаются следственные действия, подозрения готовятся.

Источник: руководители НАБУ и САП 16 мая на брифинге относительно разоблаченной схемы получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда

Прямая речь прокурора: "Сейчас уже в настоящее время есть лица, задержанные по подозрению в совершении указанного уголовного преступления. Мы будем обращаться в Высший совет правосудия с определенными ходатайствами об обеспечении мер уголовного производства в отношении главы суда...

В настоящее время задержан глава Верховного Суда и принимаются меры по проверке других лиц и их причастности к уголовному преступлению".

Детали: Подозрение Князеву по состоянию на 12:00 еще не вручили, Уголовный процессуальный кодекс дает на это 24 часа. Сообщение о подозрении готовится и будет вручено, сообщил прокурор САП.

Два человека задержаны, подозрения еще не сообщены никому, сказал руководитель САП Александр Клименко.

Следственные действия с судьями Верховного Суда и посредниками в этой схеме еще продолжаются.

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Средства изъяты.

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что это – самое резонансное дело в истории работы НАБУ и САП и самое большое разоблачение в судебной ветви власти.