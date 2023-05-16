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Глава Верховного Суда Князев задержан, подозрение ему еще не вручили

Елена РощинаВторник, 16 мая 2023, 12:58
Глава Верховного Суда Князев задержан, подозрение ему еще не вручили
Всеволод Князев, фото с sud.ua

Глава Верховного Суда Всеволод Князев и еще один человек задержаны по подозрению в получении взятки, продолжаются следственные действия, подозрения готовятся.   

Источник: руководители НАБУ и САП 16 мая на брифинге относительно разоблаченной схемы получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда

Прямая речь прокурора: "Сейчас уже в настоящее время есть лица, задержанные по подозрению в совершении указанного уголовного преступления. Мы будем обращаться в Высший совет правосудия с определенными ходатайствами об обеспечении мер уголовного производства в отношении главы суда...

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В настоящее время задержан глава Верховного Суда и принимаются меры по проверке других лиц и их причастности к уголовному преступлению".

Детали: Подозрение Князеву по состоянию на 12:00 еще не вручили, Уголовный процессуальный кодекс дает на это 24 часа. Сообщение о подозрении готовится и будет вручено, сообщил прокурор САП. 

Два человека задержаны, подозрения еще не сообщены никому, сказал руководитель САП Александр Клименко. 

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Следственные действия с судьями Верховного Суда и посредниками в этой схеме еще продолжаются.

Средства изъяты.  

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что это – самое резонансное дело в истории работы НАБУ и САП и самое большое разоблачение в судебной ветви власти. 

Темы: Верховный судвзяткаНАБУАнтикоррупционная прокуратура
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