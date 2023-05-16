Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава Верховного Суда Князев задержан, подозрение ему еще не вручили

Елена РощинаВторник, 16 мая 2023, 12:58
Глава Верховного Суда Князев задержан, подозрение ему еще не вручили
Всеволод Князев, фото с sud.ua

Глава Верховного Суда Всеволод Князев и еще один человек задержаны по подозрению в получении взятки, продолжаются следственные действия, подозрения готовятся.   

Источник: руководители НАБУ и САП 16 мая на брифинге относительно разоблаченной схемы получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда

Прямая речь прокурора: "Сейчас уже в настоящее время есть лица, задержанные по подозрению в совершении указанного уголовного преступления. Мы будем обращаться в Высший совет правосудия с определенными ходатайствами об обеспечении мер уголовного производства в отношении главы суда...

В настоящее время задержан глава Верховного Суда и принимаются меры по проверке других лиц и их причастности к уголовному преступлению".

Детали: Подозрение Князеву по состоянию на 12:00 еще не вручили, Уголовный процессуальный кодекс дает на это 24 часа. Сообщение о подозрении готовится и будет вручено, сообщил прокурор САП. 

Два человека задержаны, подозрения еще не сообщены никому, сказал руководитель САП Александр Клименко. 

Следственные действия с судьями Верховного Суда и посредниками в этой схеме еще продолжаются.

ВИДЕО ДНЯ

Средства изъяты.  

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что это – самое резонансное дело в истории работы НАБУ и САП и самое большое разоблачение в судебной ветви власти. 

Темы: Верховный судвзяткаНАБУАнтикоррупционная прокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит

Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине

В МУС возмущены запугиванием прокурора суда со стороны России, объявившей его в розыск

Новые санкции ЕС касаются более 90 иностранных компаний, в том числе и из Китая – Еврокомиссия

Родственники Лаврова выехали из Грузии в сопровождении сил безопасности – СМИ

видеоЗеленский о дне в Японии: Координируем позиции с партнерами, готовим новые шаги

Все новости...
Верховный суд
Жеваго отрицает причастность к взятке главе или судьям Верховного Суда: "Подтасовка" 
Глава Верховного Суда получал деньги за решение в пользу Жеваго – СМИ 
НАБУ схватило главу Верховного Суда Князева на взятке в 3 млн долларов
Последние новости
01:19
Зеленский и Байден проведут встречу в Японии в воскресенье
00:57
Игнат: Когда будут F-16, мы выиграем эту войну
00:27
Папа Римский отправит в Украину кардинала с "миротворческой миссией"
23:53
В Днепре раздались звуки взрывов, работала ПВО
23:21
Болезнь, которая может начаться с родинки. Что такое меланома и как она лечится
23:19
Нидерланды передумали продавать истребители F-16 компании Draken International
22:33
В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит
21:53
Россия запустила фейк об "исчезновении Залужного" из-за пика напряжения в Бахмуте – Маляр
21:25
Мелони прокомментировала возможное участие Италии в "коалиции истребителей"
21:13
Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине
Все новости...
Реклама: