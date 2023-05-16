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Дружина Шредера втратила роботу після святкування 9 травня у посольстві РФ

"Європейська правда"Вівторок, 16 травня 2023, 13:06

Дружина колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера Со Йон Кім-Шредер втратила роботу у компанії NRW.Global Business після того, як разом із чоловіком відвідала урочистий прийом, організований 9 травня посольством РФ у ФРН.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bild.

"Пані Шредер-Кім звільнена з негайним набуттям чинності розпорядження, і її працевлаштування в NRW.GlobalBusiness буде припинено без попередження. Компанія NRW.Global Business неодноразово вказувала пані Шредер-Кім на те, що представники не повинні публічно висловлюватися з політично чутливих питань, особливо щодо російської агресії в Україні", – заявила прессекретар міністра економіки федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Мона Нойбаур.

Представник компанії повідомив, що розірвання трудових відносин було розглянуто з юридичної точки зору і наразі ця перевірка завершена.

Дружина ексканцлера працювала в NRW.Global Business як представник у Південній Кореї.

Нагадаємо, колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер разом із дружиною, лідер правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Тіно Хрупалла та ще кілька німецьких політиків відвідали захід, організований посольством Росії з нагоди 9 травня.

Як відомо, Шредер був канцлером з 1998 по 2005 рік і лідером СДПН з 1999 по 2004 рік. Після того як його усунули з посади глави уряду, він багато років працював у російських енергетичних компаніях і досі вважається другом Путіна.

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Шредер зустрічався з Путіним у Москві через кілька тижнів після початку війни, а потім ще раз у липні 2022 року. Після кожної зустрічі він запевняв, що Москва буцімто зацікавлена у припиненні війни.

Теми: Німеччина9 травня
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