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Жена Шредера потеряла работу после празднования 9 мая в посольстве РФ

"Европейская правда"Вторник, 16 мая 2023, 13:06

Жена бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера Со Йон Ким-Шредер потеряла работу в компании NRW.Global Business после того, как вместе с мужем посетила торжественный прием, организованный 9 мая посольством РФ в ФРГ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild.

"Госпожа Шредер-Ким уволена с немедленным вступлением в силу распоряжения, и ее трудоустройство в NRW.GlobalBusiness будет прекращено без предупреждения. Компания NRW.Global Business неоднократно указывала госпоже Шредер-Ким на то, что представители не должны публично высказываться по политически чувствительным вопросам, особенно в отношении российской агрессии в Украине", – заявила пресс-секретарь министра экономики федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Мона Нойбаур.

Представитель компании сообщил, что расторжение трудовых отношений было рассмотрено с юридической точки зрения и сейчас эта проверка завершена.

Жена экс-канцлера работала в NRW.Global Business как представитель в Южной Корее.

Напомним, бывший канцлер Германии Герхард Шредер вместе с женой, лидер правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Тино Хрупалла и еще несколько немецких политиков посетили мероприятие, организованное посольством России по случаю 9 мая.

Как известно, Шредер был канцлером с 1998 по 2005 год и лидером СДПГ с 1999 по 2004 год. После того как его отстранили от должности главы правительства, он много лет работал в российских энергетических компаниях и до сих пор считается другом Путина.

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Шредер встречался с Путиным в Москве через несколько недель после начала войны, а затем еще раз в июле 2022 года. После каждой встречи он уверял, что Москва якобы заинтересована в прекращении войны.

Темы: Германия9 мая
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