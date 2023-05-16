Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Жена Шредера потеряла работу после празднования 9 мая в посольстве РФ

"Европейская правда"Вторник, 16 мая 2023, 13:06

Жена бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера Со Йон Ким-Шредер потеряла работу в компании NRW.Global Business после того, как вместе с мужем посетила торжественный прием, организованный 9 мая посольством РФ в ФРГ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild.

"Госпожа Шредер-Ким уволена с немедленным вступлением в силу распоряжения, и ее трудоустройство в NRW.GlobalBusiness будет прекращено без предупреждения. Компания NRW.Global Business неоднократно указывала госпоже Шредер-Ким на то, что представители не должны публично высказываться по политически чувствительным вопросам, особенно в отношении российской агрессии в Украине", – заявила пресс-секретарь министра экономики федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Мона Нойбаур.

Реклама:

Представитель компании сообщил, что расторжение трудовых отношений было рассмотрено с юридической точки зрения и сейчас эта проверка завершена.

Жена экс-канцлера работала в NRW.Global Business как представитель в Южной Корее.

Напомним, бывший канцлер Германии Герхард Шредер вместе с женой, лидер правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Тино Хрупалла и еще несколько немецких политиков посетили мероприятие, организованное посольством России по случаю 9 мая.

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, Шредер был канцлером с 1998 по 2005 год и лидером СДПГ с 1999 по 2004 год. После того как его отстранили от должности главы правительства, он много лет работал в российских энергетических компаниях и до сих пор считается другом Путина.

Шредер встречался с Путиным в Москве через несколько недель после начала войны, а затем еще раз в июле 2022 года. После каждой встречи он уверял, что Москва якобы заинтересована в прекращении войны.

Темы: Германия9 мая
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Германия
Тема войны в Украине отошла на задний план у немцев – опрос
В Берлине требуют отменить выступление россиянки Нетребко в государственной опере
Германия передала Украине танки Leopard 1 и радиолокационную систему TRML-4D
Последние новости
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
Все новости...
Реклама: