Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ розкрили, які далекобійні дрони Британія готує для України

"Європейська правда"Вівторок, 16 травня 2023, 13:20
ЗМІ розкрили, які далекобійні дрони Британія готує для України
БПЛА QinetiQ Banshee Jet 80+. Фото ілюстративне з сайту mil.in.ua

Велика Британія надішле Україні сотні дронів-камікадзе, виготовлених на замовлення, для підтримки Києва на полі бою.

Про це пише британське видання The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з публікацією, йдеться про безпілотники-камікадзе з дальністю польоту понад 125 миль (понад 200 кілометрів), що більш ніж удвічі перевищує дальність установок HIMARS, які успішно застосовує українська армія.

Реклама:

Британія надасть Україні ударні безпілотники великої дальності та ракети ППО

Джерела в оборонному відомстві Британії визнали, що це безпілотники-камікадзе, "основним завданням яких є транспортування боєприпасів". 

"Вони були швидко розроблені й адаптовані за значно менші кошти, ніж інші", – заявили співрозмовники видання, додавши, що "дрони мають ефект, який можна порівняти з артилерійським снарядом".

ВІДЕО ДНЯ

Джерело повідомило, що секретність постачання пояснюють комерційною таємницею, оскільки безпілотники все ще перебувають на пізніх стадіях закупівель. "Вони будуть доставлені в найближчі місяці", – додав співрозмовник видання. 

Раніше цього року компанія QinetiQ з Гемпшира працювала спільно з Міноборони Британії над програмою безпілотників, щоб "надати рекомендації щодо безпілотних авіаційних систем, які можуть бути швидко розгорнуті українськими військовими", пише видання.

За даними QinetiQ, один з тестових проєктів включав 3D-друк дельтаподібного крила "камікадзе". Не було жодних ознак того, що йшлося про зброю для України.

У лютому глава британського уряду Ріші Сунак пообіцяв, що Велика Британія надасть Києву засоби більшої дальності, які "підірвуть здатність Росії постійно атакувати цивільну та критично важливу національну інфраструктуру України і допоможуть зменшити тиск на українську лінію фронту".

Нагадаємо, у понеділок президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Британії.

На тлі візиту Зеленського британський уряд оголосив про надання Україні сотень ударних безпілотників великої дальності і ракет протиповітряної оборони.

Теми: Велика Британіядопомога Українібезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Велика Британія
В армії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
Розвідка Британії: В РФ бракує охочих іти в армію попри зарплатню і привілеї
Росія могла скасувати навчання "Запад" через нестачу солдатів і техніки − Британська розвідка
Останні новини
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, є постраждалі
22:20
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога на Київщині
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
Усі новини...
Реклама: