ЗМІ розкрили, які далекобійні дрони Британія готує для України

Велика Британія надішле Україні сотні дронів-камікадзе, виготовлених на замовлення, для підтримки Києва на полі бою.

Про це пише британське видання The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з публікацією, йдеться про безпілотники-камікадзе з дальністю польоту понад 125 миль (понад 200 кілометрів), що більш ніж удвічі перевищує дальність установок HIMARS, які успішно застосовує українська армія.

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Британія надасть Україні ударні безпілотники великої дальності та ракети ППО

Джерела в оборонному відомстві Британії визнали, що це безпілотники-камікадзе, "основним завданням яких є транспортування боєприпасів".

"Вони були швидко розроблені й адаптовані за значно менші кошти, ніж інші", – заявили співрозмовники видання, додавши, що "дрони мають ефект, який можна порівняти з артилерійським снарядом".

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Джерело повідомило, що секретність постачання пояснюють комерційною таємницею, оскільки безпілотники все ще перебувають на пізніх стадіях закупівель. "Вони будуть доставлені в найближчі місяці", – додав співрозмовник видання.

Раніше цього року компанія QinetiQ з Гемпшира працювала спільно з Міноборони Британії над програмою безпілотників, щоб "надати рекомендації щодо безпілотних авіаційних систем, які можуть бути швидко розгорнуті українськими військовими", пише видання.

За даними QinetiQ, один з тестових проєктів включав 3D-друк дельтаподібного крила "камікадзе". Не було жодних ознак того, що йшлося про зброю для України.

У лютому глава британського уряду Ріші Сунак пообіцяв, що Велика Британія надасть Києву засоби більшої дальності, які "підірвуть здатність Росії постійно атакувати цивільну та критично важливу національну інфраструктуру України і допоможуть зменшити тиск на українську лінію фронту".

Нагадаємо, у понеділок президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Британії.

На тлі візиту Зеленського британський уряд оголосив про надання Україні сотень ударних безпілотників великої дальності і ракет протиповітряної оборони.