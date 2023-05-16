ЗМІ розкрили, які далекобійні дрони Британія готує для України

Велика Британія надішле Україні сотні дронів-камікадзе, виготовлених на замовлення, для підтримки Києва на полі бою.

Про це пише британське видання The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з публікацією, йдеться про безпілотники-камікадзе з дальністю польоту понад 125 миль (понад 200 кілометрів), що більш ніж удвічі перевищує дальність установок HIMARS, які успішно застосовує українська армія.

Британія надасть Україні ударні безпілотники великої дальності та ракети ППО

Джерела в оборонному відомстві Британії визнали, що це безпілотники-камікадзе, "основним завданням яких є транспортування боєприпасів".

"Вони були швидко розроблені й адаптовані за значно менші кошти, ніж інші", – заявили співрозмовники видання, додавши, що "дрони мають ефект, який можна порівняти з артилерійським снарядом".

Джерело повідомило, що секретність постачання пояснюють комерційною таємницею, оскільки безпілотники все ще перебувають на пізніх стадіях закупівель. "Вони будуть доставлені в найближчі місяці", – додав співрозмовник видання.

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Раніше цього року компанія QinetiQ з Гемпшира працювала спільно з Міноборони Британії над програмою безпілотників, щоб "надати рекомендації щодо безпілотних авіаційних систем, які можуть бути швидко розгорнуті українськими військовими", пише видання.

За даними QinetiQ, один з тестових проєктів включав 3D-друк дельтаподібного крила "камікадзе". Не було жодних ознак того, що йшлося про зброю для України.

У лютому глава британського уряду Ріші Сунак пообіцяв, що Велика Британія надасть Києву засоби більшої дальності, які "підірвуть здатність Росії постійно атакувати цивільну та критично важливу національну інфраструктуру України і допоможуть зменшити тиск на українську лінію фронту".

Нагадаємо, у понеділок президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Британії.

На тлі візиту Зеленського британський уряд оголосив про надання Україні сотень ударних безпілотників великої дальності і ракет протиповітряної оборони.