Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ раскрыли, какие дальнобойные дроны Британия готовит для Украины

"Европейская правда"Вторник, 16 мая 2023, 13:20
СМИ раскрыли, какие дальнобойные дроны Британия готовит для Украины
БПЛА QinetiQ Banshee Jet 80+. Фото иллюстративное с сайта mil.in.ua

Великобритания пришлет Украине сотни дронов-камикадзе, изготовленных на заказ, для поддержки Киева на поле боя.

Об этом пишет британское издание The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

Согласно публикации, речь идет о беспилотниках-камикадзе с дальностью полета более 125 миль (более 200 километров), что более чем вдвое превышает дальность установок HIMARS, которые успешно применяет украинская армия.

Реклама:

Британия предоставит Украине ударные беспилотники большой дальности и ракеты ПВО

Источники в оборонном ведомстве Британии признали, что это беспилотники-камикадзе, "основной задачей которых является транспортировка боеприпасов".

"Они были быстро разработаны и адаптированы за значительно меньшие средства, чем другие", – заявили собеседники издания, добавив, что "дроны имеют эффект, сравнимый с артиллерийским снарядом".

ВИДЕО ДНЯ

Источник сообщил, что секретность поставки объясняют коммерческой тайной, поскольку беспилотники все еще находятся на поздних стадиях закупок. "Они будут доставлены в ближайшие месяцы", – добавил собеседник издания.

Ранее в этом году компания QinetiQ из Хэмпшира работала совместно с министерством обороны Британии над программой беспилотников, чтобы "предоставить рекомендации по беспилотным авиационным системам, которые могут быть быстро развернуты украинскими военными", пишет издание.

По данным QinetiQ, один из тестовых проектов включал 3D-печать дельтаобразного крыла "камикадзе". Не было никаких признаков того, что речь шла об оружии для Украины.

В феврале глава британского правительства Риши Сунак пообещал, что Великобритания предоставит Киеву средства большей дальности, которые "подорвут способность России постоянно атаковать гражданскую и критически важную национальную инфраструктуру Украины и помогут уменьшить давление на украинскую линию фронта".

Напомним, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Британию.

На фоне визита Зеленского британское правительство объявило о предоставлении Украине сотен ударных беспилотников большой дальности и ракет противовоздушной обороны.

Темы: Великобританияпомощь Украинебеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Великобритания
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
Россия могла отменить учения "Запад" из-за недостатка солдат и техники − Британская разведка
Залужный обсуждал стратегию Украины на встрече с чиновниками НАТО – The Guardian
Последние новости
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
Все новости...
Реклама: