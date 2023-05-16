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У Києві псевдоадвокат обіцяв переправити призовника через кордон за чверть мільйона

Валентина РоманенкоВівторок, 16 травня 2023, 13:29
У Києві псевдоадвокат обіцяв переправити призовника через кордон за чверть мільйона
фото прокуратури

У Києві затримали псевдоадвоката, який за чверть мільйона гривень обіцяв переправити чоловіка призовного віку через кордон.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: За даними слідства, 43-річний киянин, видаючи себе за адвоката, вимагав від чоловіка призовного віку 750 доларів США за вплив посадових осіб територіального центру комплектування і соціальної підтримки, які мали визнати його непридатним до служби.

 

Вказані кошти зловмисник одержав через довірену особу призовника.

Надалі горе-адвокат запропонував самому посереднику свою допомогу у переправленні за кордон.

За грошову винагороду у розмірі 250 тисяч гривень він пообіцяв внести дані чоловіка у систему "Шлях", що дозволяє безперешкодний виїзд за кордон в умовах воєнного стану.

Підозрюваного затримали на "гарячому" безпосередньо після одержання 250 тисяч гривень.

ВІДЕО ДНЯ
 

Наразі йому оголошено підозру та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За вчинене зловмиснику загрожує покарання до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Теми: КиївкорупціяВоєнний стан
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