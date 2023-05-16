У Києві псевдоадвокат обіцяв переправити призовника через кордон за чверть мільйона
У Києві затримали псевдоадвоката, який за чверть мільйона гривень обіцяв переправити чоловіка призовного віку через кордон.
Джерело: Київська міська прокуратура
Деталі: За даними слідства, 43-річний киянин, видаючи себе за адвоката, вимагав від чоловіка призовного віку 750 доларів США за вплив посадових осіб територіального центру комплектування і соціальної підтримки, які мали визнати його непридатним до служби.
Вказані кошти зловмисник одержав через довірену особу призовника.
Надалі горе-адвокат запропонував самому посереднику свою допомогу у переправленні за кордон.
За грошову винагороду у розмірі 250 тисяч гривень він пообіцяв внести дані чоловіка у систему "Шлях", що дозволяє безперешкодний виїзд за кордон в умовах воєнного стану.
Підозрюваного затримали на "гарячому" безпосередньо після одержання 250 тисяч гривень.
Наразі йому оголошено підозру та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
За вчинене зловмиснику загрожує покарання до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.