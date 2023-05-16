Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве псевдоадвокат обещал переправить призывника через границу за четверть миллиона

Валентина РоманенкоВторник, 16 мая 2023, 13:29
В Киеве псевдоадвокат обещал переправить призывника через границу за четверть миллиона
фото прокуратуры

В Киеве задержали псевдоадвоката, который за четверть миллиона гривен обещал переправить мужчину призывного возраста через границу.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: По данным следствия, 43-летний киевлянин, представляясь адвокатом, требовал от мужчины призывного возраста 750 долларов США за влияние должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые должны были признать его непригодным к службе.

 

Указанные средства злоумышленник получил через доверенное лицо призывника.

В дальнейшем горе-адвокат предложил самому посреднику свою помощь в переправке за границу.

За денежное вознаграждение в размере 250 тысяч гривен он пообещал внести данные мужчины в систему "Шлях", что позволяет беспрепятственный выезд за границу в условиях военного положения.

Подозреваемого задержали с поличным непосредственно после получения 250 тысяч гривен.

ВИДЕО ДНЯ
 

Сейчас ему объявлено подозрение и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

За совершенное злоумышленнику грозит наказание до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Темы: КиевкоррупцияВоенное положение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит

Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине

В МУС возмущены запугиванием прокурора суда со стороны России, объявившей его в розыск

Новые санкции ЕС касаются более 90 иностранных компаний, в том числе и из Китая – Еврокомиссия

Родственники Лаврова выехали из Грузии в сопровождении сил безопасности – СМИ

видеоЗеленский о дне в Японии: Координируем позиции с партнерами, готовим новые шаги

Все новости...
Киев
С начала мая это уже 8 воздушное нападение россиян на Киев – Наев
Разрушенное здание и сгорели 4 двухэтажных автобуса − последствия ночного удара россиян по Киеву
Ночная атака на Киев: обломки ракеты упали на территорию зоопарка, повреждены автомобили, горело здание
Последние новости
01:19
Зеленский и Байден проведут встречу в Японии в воскресенье
00:57
Игнат: Когда будут F-16, мы выиграем эту войну
00:27
Папа Римский отправит в Украину кардинала с "миротворческой миссией"
23:53
В Днепре раздались звуки взрывов, работала ПВО
23:21
Болезнь, которая может начаться с родинки. Что такое меланома и как она лечится
23:19
Нидерланды передумали продавать истребители F-16 компании Draken International
22:33
В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит
21:53
Россия запустила фейк об "исчезновении Залужного" из-за пика напряжения в Бахмуте – Маляр
21:25
Мелони прокомментировала возможное участие Италии в "коалиции истребителей"
21:13
Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине
Все новости...
Реклама: