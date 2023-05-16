В Киеве псевдоадвокат обещал переправить призывника через границу за четверть миллиона
В Киеве задержали псевдоадвоката, который за четверть миллиона гривен обещал переправить мужчину призывного возраста через границу.
Источник: Киевская городская прокуратура
Детали: По данным следствия, 43-летний киевлянин, представляясь адвокатом, требовал от мужчины призывного возраста 750 долларов США за влияние должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые должны были признать его непригодным к службе.
Указанные средства злоумышленник получил через доверенное лицо призывника.
В дальнейшем горе-адвокат предложил самому посреднику свою помощь в переправке за границу.
За денежное вознаграждение в размере 250 тысяч гривен он пообещал внести данные мужчины в систему "Шлях", что позволяет беспрепятственный выезд за границу в условиях военного положения.
Подозреваемого задержали с поличным непосредственно после получения 250 тысяч гривен.
Сейчас ему объявлено подозрение и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
За совершенное злоумышленнику грозит наказание до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.