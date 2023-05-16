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В Киеве псевдоадвокат обещал переправить призывника через границу за четверть миллиона

Валентина РоманенкоВторник, 16 мая 2023, 13:29
В Киеве псевдоадвокат обещал переправить призывника через границу за четверть миллиона
фото прокуратуры

В Киеве задержали псевдоадвоката, который за четверть миллиона гривен обещал переправить мужчину призывного возраста через границу.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: По данным следствия, 43-летний киевлянин, представляясь адвокатом, требовал от мужчины призывного возраста 750 долларов США за влияние должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые должны были признать его непригодным к службе.

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Указанные средства злоумышленник получил через доверенное лицо призывника.

В дальнейшем горе-адвокат предложил самому посреднику свою помощь в переправке за границу.

За денежное вознаграждение в размере 250 тысяч гривен он пообещал внести данные мужчины в систему "Шлях", что позволяет беспрепятственный выезд за границу в условиях военного положения.

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Подозреваемого задержали с поличным непосредственно после получения 250 тысяч гривен.

 

Сейчас ему объявлено подозрение и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

За совершенное злоумышленнику грозит наказание до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Темы: КиевкоррупцияВоенное положение
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