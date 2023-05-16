Грузія дозволила ще одній авіакомпанії виконувати прямі авіарейси до РФ

Авіакомпанія Georgian Airways отримала дозвіл на пряме авіасполучення з Росією.

Про це повідомив у вівторок грузинський регулятор, пише "Європейська правда".

За повідомленням, авіакомпанія літатиме до Москви сім разів на тиждень, починаючи з 20 травня.

"Авіакомпанія Georgian Airways починає регулярні рейси за напрямком Тбілісі-Москва-Тбілісі. Відповідно до поданої авіакомпанією заявки на польоти до Державіаагентства, з 20 травня рейси виконуватимуться сім разів на тиждень", – сказано у повідомленні.

Напередодні Грузія видала перший дозвіл авіакомпанії з РФ "Азимут" на прямі авіарейси.

10 травня президент РФ Владімір Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і водночас зняв заборону на польоти російських авіакомпаній до Грузії.

Представники офіційного Тбілісі привітали рішення Москви і пояснили це інтересами тих громадян Грузії, які проживають на території Росії і в яких виникали складнощі з приїздом на батьківщину.

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Росія призупинила польоти до Грузії у 2019 році після подій, відомих як "ніч Гаврилова".

Державний департамент Сполучених Штатів Америки раніше попередив Тбілісі про санкції у разі відновлення прямого авіасполучення з Росією.

Останніми місяцями від представників РФ неодноразово лунали заяви про можливість відновлення прямих авіарейсів із Грузією. У правлячій партії Грузії схвально реагували на такі сигнали, а опозиція жорстко критикувала потенційне відновлення рейсів у час, коли світ, навпаки, обмежує контакти і співпрацю з Москвою через агресивну війну проти України.

Дивіться відеоблог "ЄвроПравди" на цю тему: Авіарейси Москва-Тбілісі: пас РФ для влади Грузії.