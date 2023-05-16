Грузия разрешила еще одной авиакомпании выполнять прямые авиарейсы в РФ

Авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на прямое авиасообщение с Россией.

Об этом сообщил во вторник грузинский регулятор, пишет "Европейская правда".

По сообщению, авиакомпания будет летать в Москву семь раз в неделю, начиная с 20 мая.

"Авиакомпания Georgian Airways начинает регулярные рейсы по направлению Тбилиси-Москва-Тбилиси. Согласно поданной авиакомпанией заявке на полеты в Госавиаагентство, с 20 мая рейсы будут выполняться семь раз в неделю", – сказано в сообщении.

Накануне Грузия выдала первое разрешение авиакомпании из РФ "Азимут" на прямые авиарейсы.

10 мая президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и одновременно снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.

Представители официального Тбилиси приветствовали решение Москвы и объяснили это интересами тех граждан Грузии, которые проживают на территории России и у которых возникали сложности с приездом на родину.

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Россия приостановила полеты в Грузию в 2019 году после событий, известных как "ночь Гаврилова".

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки ранее предупредил Тбилиси о санкциях в случае восстановления прямого авиасообщения с Россией.

В последние месяцы от представителей РФ неоднократно звучали заявления о возможности восстановления прямых авиарейсов с Грузией. В правящей партии Грузии одобрительно реагировали на такие сигналы, а оппозиция жестко критиковала потенциальное восстановление рейсов в то время, когда мир, наоборот, ограничивает контакты и сотрудничество с Москвой из-за агрессивной войны против Украины.

Смотрите видеоблог "ЕвроПравды" на эту тему: Авиарейсы Москва-Тбилиси: пас РФ для власти Грузии.