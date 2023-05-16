У Білорусі чиновники зможуть виїжджати за кордон тільки з дозволу Лукашенка

У Білорусі вищі чиновники зможуть виїхати за кордон тільки після узгодження з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

Джерело: правовий портал Білорусі, news.zerkalo.io

Деталі: У Білорусі змінили закон "Про порядок виїзду з Білорусі і в'їзду в Білорусь громадян республіки Білорусь".

Поправки до цього закону опублікували 16 травня. Його уже підписав підписав самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

Заборона стосується "політичних адміністративників" і країну можна буде покинути з дозволу КДБ.

КДБ Білорусі зможе обмежити виїзд не тільки тим, хто перебуває на профілактичному обліку в органах держбезпеки, а й тим, чий "виїзд суперечить інтересам національної безпеки Білорусі".

Заборона може вводитися на термін до півроку. Які громадяни і на яких підставах потраплятимуть у цю категорію - не повідомляють.

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Виїзд також заборонять тим особам, "щодо яких ведеться адміністративний процес за вчинення адміністративних правопорушень проти порядку управління, - з метою забезпечення виконання постанови судді про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу".

Раніше боржників із Білорусі теж не випускали, але це стосувалося тих, хто вже отримав штраф і не сплатив його. Нині ж виїзд буде заборонений і тим, щодо кого триває адміністративний процес, а рішення судом поки що не ухвалено.

До "правопорушень проти порядку управління" входять "політичні" статті КпАП: непокора законному розпорядженню або вимозі посадової особи під час виконання нею службових повноважень, порушення порядку організації або проведення масових заходів тощо.

Вищі чиновники зможуть виїхати за кордон тільки після узгодження з Лукашенком.

А саме:

голови обласних і Мінського міського виконавчих комітетів;

начальник Служби безпеки президента Білорусі;

начальник Оперативно-аналітичного центру при президентові;

голова Комітету державної безпеки,

міністр внутрішніх справ;

міністр закордонних справ;

міністр оборони;

міністр з надзвичайних ситуацій;

голова Державного прикордонного комітету;

голова Державного митного комітету;

голова Слідчого комітету;

голова Державного комітету судових експертиз;

начальник Державної інспекції охорони тваринного і рослинного світу.

Виїзд із Білорусі "керівників державних органів, а також керівників державних організацій і працівників, які здійснюють забезпечення діяльності та технічне обслуговування державних органів, яким надано допуск до державних секретів", визначатиметься урядом.

Виїзд за кордон силовиків буде "визначатися локальним правовим актом" відповідних відомств. Імовірно, у них буде закріплена норма "за погодженням із керівництвом".

Це стосуватиметься військовослужбовців, співробітників, працівників та осіб цивільного персоналу військових формувань і воєнізованих організацій Білорусі, а саме: Збройних сил Білорусі; органів прикордонної служби; внутрішніх військ МВС; органів держбезпеки; транспортних військ; Служби безпеки президента Білорусі; Оперативно-аналітичного центру при президентові Білорусі; органів фінансових розслідувань Комітету держконтролю; Слідчого комітету; Державного комітету судових експертиз; органів внутрішніх справ; органів і підрозділів з надзвичайних ситуацій; Державної інспекції охорони тваринного і рослинного світу при президентові Білорусі; Державної фельд'єгерської служби при Міністерстві зв'язку та інформатизації.

У законі також зазначено, що їм може бути відмовлено у виїзді з країни "з метою забезпечення інтересів нацбезпеки до припинення обставин, що перешкоджають їхньому виїзду".

Крім того, у разі наявності в цієї категорії осіб біометричного паспорта на час служби вони зобов'язані передати його в кадрову службу своєї організації.

Обмеження на виїзд для чиновників і силовиків набудуть чинності через шість місяців після офіційного опублікування цього закону.

Інші положення - після офіційного опублікування цього закону.