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В Беларуси чиновники смогут выезжать за границу только с разрешения Лукашенко

Алена МазуренкоВторник, 16 мая 2023, 13:46
В Беларуси чиновники смогут выезжать за границу только с разрешения Лукашенко
Александр Лукашенко, ФОТО: БЕЛТА

В Беларуси высшие чиновники смогут выехать за границу только после согласования с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

Источник: правовой портал Беларуси, news.zerkalo.io

Детали: В Беларуси изменили закон "О порядке выезда из Беларуси и въезда в Беларусь граждан республики Беларусь".

Поправки к этому закону опубликовали 16 мая. Его уже подписал подписал подписал самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

Запрет касается "политических административщиков" и страну можно будет покинуть с разрешения КГБ.

КГБ Беларуси сможет ограничить выезд не только тем, кто находится на профилактическом учете в органах госбезопасности, но и тем, чей "выезд противоречит интересам национальной безопасности Беларуси".

Запрет может вводиться на срок до полугода. Какие граждане и на каких основаниях будут попадать в эту категорию - не сообщается.

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Выезд также запретят тем лицам, "в отношении которых ведется административный процесс за совершение административных правонарушений против порядка управления, - в целях обеспечения исполнения постановления судьи о наложении административного взыскания в виде штрафа".

Ранее должников из Беларуси тоже не выпускали, но это касалось тех, кто уже получил штраф и не оплатил его. Сейчас же выезд будет запрещен и тем, в отношении кого идет административный процесс, а решение судом пока не принято.

К "правонарушениям против порядка управления" входят "политические" статьи КоАП: неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий и тому подобное.

Высшие чиновники смогут выехать за границу только после согласования с Лукашенко.

А именно:

  • председатели областных и Минского городского исполнительных комитетов;
  • начальник Службы безопасности президента Беларуси;
  • начальник Оперативно-аналитического центра при президенте;
  • председатель Комитета государственной безопасности,
  • министр внутренних дел;
  • министр иностранных дел;
  • министр обороны;
  • министр по чрезвычайным ситуациям;
  • председатель Государственного пограничного комитета;
  • председатель Государственного таможенного комитета;
  • председатель Следственного комитета;
  • председатель Государственного комитета судебных экспертиз;
  • начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Выезд из Беларуси "руководителей государственных органов, а также руководителей государственных организаций и работников, осуществляющих обеспечение деятельности и техническое обслуживание государственных органов, которым предоставлен допуск к государственным секретам", будет определяться правительством.

Выезд за границу силовиков будет "определяться локальным правовым актом" соответствующих ведомств. Вероятно, в них будет закреплена норма "по согласованию с руководством".

Это будет касаться военнослужащих, сотрудников, работников и лиц гражданского персонала военных формирований и военизированных организаций Беларуси, а именно: Вооруженных сил Беларуси; органов пограничной службы; внутренних войск МВД; органов госбезопасности; транспортных войск; Службы безопасности президента Беларуси; Оперативно-аналитического центра при президенте Беларуси; органов финансовых расследований Комитета госконтроля; Следственного комитета; Государственного комитета судебных экспертиз; органов внутренних дел; органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям; Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси; Государственной фельдъегерской службы при Министерстве связи и информ.

В законе также указано, что им может быть отказано в выезде из страны "в целях обеспечения интересов нацбезопасности до прекращения обстоятельств, препятствующих их выезду".

Кроме того, в случае наличия у этой категории лиц биометрического паспорта на время службы они обязаны передать его в кадровую службу своей организации.

Ограничения на выезд для чиновников и силовиков вступят в силу через шесть месяцев после официального опубликования этого закона.

Остальные положения - после официального опубликования этого закона.

Темы: БеларусьЛукашенкограница
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