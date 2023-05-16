Євросоюз занепокоєний все більшим відступом Грузії від спільної зовнішньої політики з ЄС
У Євросоюзі висловили жаль у зв’язку з тим, що зовнішня політика Грузії та політика у сфері безпеки стає все більше неузгодженою з відповідними політиками ЄС.
Про це на брифінгу в Брюсселі у вівторок заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".
Стано відзначив, що ЄС висловлює жаль з приводу рішення Грузії відновити польоти до та з Росії після рішення РФ скасувати заборону на польоти минулого тижня.
"Через незаконну війну Росії проти України ЄС і ряд інших держав запровадили санкції проти російського авіаційного сектору. Ми та наші партнери не дозволяємо польоти з і до Росії та над Росією.
Останнє рішення грузинської влади викликає занепокоєння з огляду на шлях Грузії до ЄС та зобов’язання Грузії узгоджувати (свої рішення. – Ред.) з рішеннями ЄС у зовнішній політиці, як передбачає Угода про асоціацію Грузія-ЄС", – заявив речник.
Стано наголосив, що, на жаль, рівень узгодження зовнішньої політики Грузії та політики у сфері безпеки з відповідними політиками ЄС знизився із 44% минулого року до 31% цього року.
"Це справді викликає наші занепокоєння, це справді викликає великий жаль", – констатував він.
11 травня Європейський Союз закликає владу Грузії дотримуватися санкцій проти російської авіаційної галузі, які були запроваджені після вторгнення РФ в Україну.
10 травня президент РФ Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і водночас зняв заборону на польоти російських авіакомпаній до Грузії.
За останні два дні Грузія дозволила двом авіакомпаніям виконувати прямі авіарейси до РФ.
Росія призупинила польоти до Грузії у 2019 році після подій, відомих як "ніч Гаврилова".
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