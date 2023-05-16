Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Євросоюз занепокоєний все більшим відступом Грузії від спільної зовнішньої політики з ЄС

"Європейська правда"Вівторок, 16 травня 2023, 13:56
Євросоюз занепокоєний все більшим відступом Грузії від спільної зовнішньої політики з ЄС
Петер Стано. Фото getty images

У Євросоюзі висловили жаль у зв’язку з тим, що зовнішня політика Грузії та політика у сфері безпеки стає все більше неузгодженою з відповідними політиками ЄС.

Про це на брифінгу в Брюсселі у вівторок заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

Стано відзначив, що ЄС висловлює жаль з приводу рішення Грузії відновити польоти до та з Росії після рішення РФ скасувати заборону на польоти минулого тижня. 

"Через незаконну війну Росії проти України ЄС і ряд інших держав запровадили санкції проти російського авіаційного сектору. Ми та наші партнери не дозволяємо польоти з і до Росії та над Росією. 

Останнє рішення грузинської влади викликає занепокоєння з огляду на шлях Грузії до ЄС та зобов’язання Грузії узгоджувати (свої рішення. – Ред.) з рішеннями ЄС у зовнішній політиці, як передбачає Угода про асоціацію Грузія-ЄС", – заявив речник.

Стано наголосив, що, на жаль, рівень узгодження зовнішньої політики Грузії та політики у сфері безпеки з відповідними політиками ЄС знизився із 44% минулого року до 31% цього року. 

"Це справді викликає наші занепокоєння, це справді викликає великий жаль", – констатував він.

ВІДЕО ДНЯ

11 травня Європейський Союз закликає владу Грузії дотримуватися санкцій проти російської авіаційної галузі, які були запроваджені після вторгнення РФ в Україну.

10 травня президент РФ Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і водночас зняв заборону на польоти російських авіакомпаній до Грузії.

За останні два дні Грузія дозволила двом авіакомпаніям виконувати прямі авіарейси до РФ.

Росія призупинила польоти до Грузії у 2019 році після подій, відомих як "ніч Гаврилова".

Дивіться відеоблог "ЄвроПравди" на цю тему: Авіарейси Москва-Тбілісі: пас РФ для влади Грузії

Теми: ЄСГрузія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо "Вагнер" розбито

Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні

У МКС обурені залякуванням прокурора суду з боку Росії, яка оголосила його в розшук

Нові санкції ЄС стосуються понад 90 іноземних компаній, зокрема й із Китаю – Єврокомісія

Родичі Лаврова виїхали з Грузії в супроводі сил безпеки – ЗМІ

відеоЗеленський про день у Японії: Координуємо позиції з партнерами, готуємо нові кроки

Усі новини...
ЄС
Качинський: ЄС точно йде в неправильному напрямку
У ЄС підтримали заборону знищення непроданого одягу
Зеленський: Бар’єри в політиці, економіці чи торгівлі несуть загрозу всій Європі
Останні новини
00:57
Ігнат: Коли будуть F-16, ми виграємо цю війну
00:27
Папа Римський відправить в Україну кардинала із "миротворчою місією"
23:53
У Дніпрі пролунали звуки вибухів, працювала ППО
23:21
Хвороба, яка може початися з родимки. Що таке меланома та як вона лікується
23:19
Нідерланди передумали продавати винищувачі F-16 компанії Draken International
22:33
У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо "Вагнер" розбито
21:53
Росія запустила фейк про "зникнення Залужного" через пік напруги у Бахмуті – Маляр
21:25
Мелоні прокоментувала можливу участь Італії в "коаліції винищувачів"
21:13
Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні
20:50
У МКС обурені залякуванням прокурора суду з боку Росії, яка оголосила його в розшук
Усі новини...
Реклама: