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Евросоюз обеспокоен все большим отступлением Грузии от общей внешней политики с ЕС

"Европейская правда"Вторник, 16 мая 2023, 13:56
Евросоюз обеспокоен все большим отступлением Грузии от общей внешней политики с ЕС
Петер Стано. Фото getty images

В Евросоюзе выразили сожаление в связи с тем, что внешняя политика Грузии и политика в сфере безопасности становится все более несогласованной с соответствующими политиками ЕС.

Об этом на брифинге в Брюсселе во вторник заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

Стано отметил, что ЕС выражает сожаление по поводу решения Грузии возобновить полеты в и из России после решения РФ отменить запрет на полеты на прошлой неделе.

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"Из-за незаконной войны России против Украины ЕС и ряд других государств ввели санкции против российского авиационного сектора. Мы и наши партнеры не позволяем полеты из и в Россию и над Россией.

Последнее решение грузинских властей вызывает беспокойство, учитывая путь Грузии в ЕС и обязательства Грузии согласовывать (свои решения. – Ред.) с решениями ЕС во внешней политике, как предусматривает Соглашение об ассоциации Грузия-ЕС", – заявил представитель.

Стано отметил, что, к сожалению, уровень согласования внешней политики Грузии и политики в сфере безопасности с соответствующими политиками ЕС снизился с 44% в прошлом году до 31% в этом году.

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"Это действительно вызывает наши беспокойства, это действительно вызывает большое сожаление", – констатировал он.

11 мая Европейский Союз призывает власти Грузии соблюдать санкции против российской авиационной отрасли, которые были введены после вторжения РФ в Украину.

10 мая президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и одновременно снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.

За последние два дня Грузия разрешила двум авиакомпаниям выполнять прямые авиарейсы в РФ.

Россия приостановила полеты в Грузию в 2019 году после событий, известных как "ночь Гаврилова".

Смотрите видеоблог "ЕвроПравды" на эту тему: Авиарейсы Москва-Тбилиси: пас РФ для власти Грузии.

Темы: ЕСГрузия
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