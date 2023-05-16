Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Запоріжжі затримали ексміліціонера, який хотів приєднатися до "вагнерівців"

Валентина РоманенкоВівторок, 16 травня 2023, 15:42
У Запоріжжі затримали ексміліціонера, який хотів приєднатися до вагнерівців
фото СБУ

Служба безпеки України затримала ворожого поплічника під час контрдиверсійних заходів у Запоріжжі, йому оголосили підозру у виправданні збройної агресії РФ і арештували.

Джерело: пресслужба СБУ, Запорізька обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства ним виявився 49-річний запоріжанин, колишній правоохоронець, якого у 2009 році було звільнено з органів МВС України за корупцію.

Реклама:

На початку повномасштабного вторгнення він підтримав збройну агресію РФ: використовував власний акаунт у забороненій російській соцмережі "Вконтакте" для розповсюдження публікацій на підтримку та популяризацію дій країни-агресора.

 
Для збільшення - натисніть на зображення

Поширені на його власній сторінці матеріали та власні дописи переважно стосувались паплюження української влади, схвалення політики окупантів та підтримання незаконного "приєднання" до РФ тимчасово окупованих територій нашої держави.

Особливу уваги він приділяв публікаціям  щодо діяльності ПВК "Вагнер" та захоплювався її засновником.

ВІДЕО ДНЯ
 

СБУ стверджує, що чоловік розробляв план втечі до тимчасово окупованого Мелітополя, щоб приєднатись до лав "вагнерівців".

 

Для цього зловмисник вийшов "на зв’язок" зі своїми колишніми колегами-зрадниками, які вступили до так званого "управління МВС РФ" у захопленій частині регіону.

Через них він підшукував можливість незаконно перетнути лінію південного фронту і потім потрапити на "співбесіду" до керівників угруповання "Вагнер".

Під час обшуків за місцем проживання ворожого поплічника правоохоронці виявили мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які він використовував у підривній діяльності.

Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Теми: ЗапоріжжявійнаСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Запоріжжя
На Чернігівщині "Шахед" пошкодив міськраду, на Дніпропетровщині – підприємство
Ворог вночі атакував Запоріжжя: пошкоджено 4 багатоповерхівки
Група "Шахедів" атакує Запоріжжя: пролунали вибухи
Останні новини
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, є постраждалі
22:20
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога на Київщині
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
Усі новини...
Реклама: