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У Запоріжжі затримали ексміліціонера, який хотів приєднатися до "вагнерівців"

Валентина РоманенкоВівторок, 16 травня 2023, 15:42
У Запоріжжі затримали ексміліціонера, який хотів приєднатися до вагнерівців
фото СБУ

Служба безпеки України затримала ворожого поплічника під час контрдиверсійних заходів у Запоріжжі, йому оголосили підозру у виправданні збройної агресії РФ і арештували.

Джерело: пресслужба СБУ, Запорізька обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства ним виявився 49-річний запоріжанин, колишній правоохоронець, якого у 2009 році було звільнено з органів МВС України за корупцію.

На початку повномасштабного вторгнення він підтримав збройну агресію РФ: використовував власний акаунт у забороненій російській соцмережі "Вконтакте" для розповсюдження публікацій на підтримку та популяризацію дій країни-агресора.

 
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Поширені на його власній сторінці матеріали та власні дописи переважно стосувались паплюження української влади, схвалення політики окупантів та підтримання незаконного "приєднання" до РФ тимчасово окупованих територій нашої держави.

Особливу уваги він приділяв публікаціям  щодо діяльності ПВК "Вагнер" та захоплювався її засновником.

 

СБУ стверджує, що чоловік розробляв план втечі до тимчасово окупованого Мелітополя, щоб приєднатись до лав "вагнерівців".

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Для цього зловмисник вийшов "на зв’язок" зі своїми колишніми колегами-зрадниками, які вступили до так званого "управління МВС РФ" у захопленій частині регіону.

Через них він підшукував можливість незаконно перетнути лінію південного фронту і потім потрапити на "співбесіду" до керівників угруповання "Вагнер".

Під час обшуків за місцем проживання ворожого поплічника правоохоронці виявили мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які він використовував у підривній діяльності.

Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Теми: ЗапоріжжявійнаСБУ
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