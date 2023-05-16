В Запорожье задержали экс-милиционера, который хотел присоединиться к "вагнеровцам"

Служба безопасности Украины задержала вражеского пособника во время контрдиверсионных мероприятий в Запорожье, ему объявили подозрение в оправдании вооруженной агрессии РФ и арестовали.

Источник: пресс-служба СБУ, Запорожская областная прокуратура

Детали: По данным следствия им оказался 49-летний запорожанин, бывший милиционер, который в 2009 году был уволен из органов МВД Украины за коррупцию.

В начале полномасштабного вторжения он поддержал вооруженную агрессию РФ: использовал собственный аккаунт в запрещенной российской соцсети "Вконтакте" для распространения публикаций в поддержку и популяризацию действий страны-агрессора.

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Распространенные на его собственной странице материалы и собственные сообщения преимущественно касались поношения украинской власти, одобрения политики оккупантов и поддержки незаконного "присоединения" к РФ временно оккупированных территорий нашего государства.

Особое внимание он уделял публикациям о деятельности ЧВК "Вагнер" и восхищался ее основателем.

СБУ утверждает, что мужчина разрабатывал план побега во временно оккупированный Мелитополь, чтобы присоединиться к рядам "вагнеровцев".

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Для этого злоумышленник вышел "на связь" со своими бывшими коллегами-предателями, которые вступили в так называемое "управление МВД РФ" в захваченной части региона.

Через них он подыскивал возможность незаконно пересечь линию южного фронта и затем попасть на "собеседование" к руководителям группировки "Вагнер".

Во время обысков по месту жительства вражеского соратника правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику, которые он использовал в подрывной деятельности.

Сейчас фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.