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Президент ПАРЄ: після війни Росія повинна буде довести, що їй можна довіряти

"Європейська правда"Вівторок, 16 травня 2023, 18:20

У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) стверджують, що після війни доведеться вирішувати, як взаємодіяти з Росією, однак вона повинна буде довести, що їй можна довіряти.

Про це президент ПАРЄ заявив в інтерв'ю "Європейській правді".

За словами Кокса, через агресивну війну стало зрозуміло, що Росія – це не демократія, а авторитарний режим, який залякує своїх сусідів і навіть нападає на них.

"Але коли війна закінчиться, нам треба буде вирішувати, як ми будемо взаємодіяти з Росією. Бо Росія нікуди не подінеться. У Росії є мільйони громадян, які також заслуговують на те, що отримати захист через механізми Ради Європи", – сказав він.

Але, зазначив президент ПАРЄ, неможливо говорити про справедливість, поки не буде відповідальності.

"Тому перш за все Росія має забрати війська з України. Росія має визнати, що порушила зобов'язання, і має відшкодувати збитки, яких вона завдала. А ще Росія має нам довести, що надалі їй можна довіряти", – заявив Кокс.

На його думку, якщо просто зупинити війну і Росія чекатиме нагоди напасти знову – то це не стабільне рішення.

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"Надзвичайно важливо також, щоб у самій Росії почалися зміни. Чинний режим, який розпочав війну проти України – це не той режим, якому ми будемо довіряти. Звичайно, його зміна – це справа російських громадян. Але тільки за цієї умови я бачу шанс, що Росія повернеться до міжнародного права", – зазначив глава ПАРЄ.

Для прикладу він нагадав, що після Другої світової був Нюрнберзький процес, і після нього вдалося за доволі стислий час фашистську державу, якою була Німеччина під проводом нацистів, перетворити на одну з провідних демократій Європи.

"Тут досягти цього буде складніше, бо Росія ніколи не була демократією", – визнав водночас Тіні Кокс.

Нагадаємо, президенту Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Тіні Коксу довелося заперечувати повідомлення про те, що він, мовляв, був кремлівським агентом і головним контактом висланого за підозру у шпигунстві російського дипломата, після публікації розслідування.

Теми: ПАРЄвійна
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