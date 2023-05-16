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Президент ПАСЕ: после войны Россия должна будет доказать, что ей можно доверять

"Европейская правда"Вторник, 16 мая 2023, 18:20

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) утверждают, что после войны придется решать, как взаимодействовать с Россией, однако она должна будет доказать, что ей можно доверять.

Об этом президент ПАСЕ заявил в интервью "Европейской правде".

По словам Кокса, из-за агрессивной войны стало ясно, что Россия – это не демократия, а авторитарный режим, который запугивает своих соседей и даже нападает на них.

"Но когда война закончится, нам надо будет решать, как мы будем взаимодействовать с Россией. Потому что Россия никуда не денется. В России есть миллионы граждан, которые также заслуживают того, что получить защиту через механизмы Совета Европы", – сказал он.

Но, отметил президент ПАСЕ, невозможно говорить о справедливости, пока не будет ответственности.

"Поэтому прежде всего Россия должна забрать войска из Украины. Россия должна признать, что нарушила обязательства, и должна возместить ущерб, который она нанесла. А еще Россия должна нам доказать, что в дальнейшем ей можно доверять", – заявил Кокс.

По его мнению, если просто остановить войну и Россия будет ждать возможности напасть снова – то это не стабильное решение.

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"Чрезвычайно важно также, чтобы в самой России начались изменения. Действующий режим, который начал войну против Украины – это не тот режим, которому мы будем доверять. Конечно, его смена – это дело российских граждан. Но только при этом условии я вижу шанс, что Россия вернется к международному праву", – отметил глава ПАСЕ.

Для примера он напомнил, что после Второй мировой был Нюрнбергский процесс, и после него удалось за довольно короткое время фашистское государство, которым была Германия под руководством нацистов, превратить в одну из ведущих демократий Европы.

"Здесь достичь этого будет сложнее, потому что Россия никогда не была демократией", – признал одновременно Тини Кокс.

Напомним, президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тине Коксу пришлось отрицать сообщения о том, что он, мол, был кремлевским агентом и главным контактом высланного по подозрению в шпионаже российского дипломата, после публикации расследования.

Темы: ПАСЕвойна
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