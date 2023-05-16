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ЄС призначив нового голову Консультативної місії в Україні

"Європейська правда"Вівторок, 16 травня 2023, 19:56
ЄС призначив нового голову Консультативної місії в Україні
Рольф Хей Перейру Гольмбо, фото: LINKEDIN

Комітет Ради Європейського Союзу з політики й безпеки у вівторок призначив Рольфа Хея Перейру Гольмбо головою Консультативної місії ЄС в Україні (EUAM).

Про це йдеться в заяві Ради ЄС, яку цитує "Європейська правда".

Гольмбо, який наразі є послом Данії в Малі, буде очолювати Консультативну місію ЄС в Україні з 1 червня 2023 року по 31 травня 2024 року.

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Згідно з офіційною біографією, Рольф Хей Перейра Гольмбо у 1992-2005 роках відповідав за програми добросусідства МЗС Данії у Росії, Україні, а також на Кавказах і Балканах. Після цього він очолював посольства країни в Лівані, Сирії та Пакистані.

Крім того, Гольмбо має військовий досвід як офіцер запасу, брав участь в інспекціях у межах договору про скорочення звичайних озброєнь у Європі та договору про "відкрите небо", а ще деякий час займався аналітичною діяльністю й викладанням.

Консультативна місія ЄС в Україні була створена в липні 2014 року для надання консультацій українському уряду з питань безпеки, поліції, судової системи, прокуратури, боротьби з корупцією та прав людини. Нині її очолює Антті Юхані Хартікайнен, колишній керівник митної служби Фінляндії.

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Після повномасштабної агресії Росії в лютому 2022-го Місія зосередила свою увагу на підтримці прикордонних ініціатив, зокрема "ліній солідарності" ЄС, боротьбі з міжнародною злочинністю та підтримці служб безпеки.

Читайте також: Фокус на безпеку: як війна змінила пріоритети Консультативної місії ЄС.

Теми: ЄСУкраїна
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