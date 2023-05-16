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ЕС назначил нового главу Консультативной миссии в Украине

"Европейская правда"Вторник, 16 мая 2023, 19:56
ЕС назначил нового главу Консультативной миссии в Украине
Рольф Хей Перейра Гольмбо, фото: LINKEDIN

Комитет Совета Европейского Союза по политике и безопасности во вторник назначил Рольфа Хея Перейру Гольмбо главой Консультативной миссии ЕС в Украине (EUAM).

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, которое цитирует "Европейская правда".

Гольмбо, который сейчас является послом Дании в Мали, будет возглавлять Консультативную миссию ЕС в Украине с 1 июня 2023 года по 31 мая 2024 года.

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Согласно официальной биографии, Рольф Хей Перейра Гольмбо в 1992-2005 годах отвечал за программы добрососедства МИД Дании в России, Украине, а также на Кавказе и Балканах. После этого он возглавлял посольства страны в Ливане, Сирии и Пакистане.

Кроме того, Гольмбо имеет военный опыт как офицер запаса, участвовал в инспекциях в рамках договора о сокращении обычных вооружений в Европе и договора об "открытом небе", а еще некоторое время занимался аналитической деятельностью и преподаванием.

Консультативная миссия ЕС в Украине была создана в июле 2014 года для предоставления консультаций украинскому правительству по вопросам безопасности, полиции, судебной системы, прокуратуры, борьбы с коррупцией и прав человека. Сейчас ее возглавляет Антти Юхани Хартикайнен, бывший руководитель таможенной службы Финляндии.

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После полномасштабной агрессии России в феврале 2022-го Миссия сосредоточила свое внимание на поддержке пограничных инициатив, в частности "линий солидарности" ЕС, борьбе с международной преступностью и поддержке служб безопасности.

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Темы: ЕСУкраина
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