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CNN: Росіяни не знищили ЗРК Patriot під Києвом, але могли пошкодити

"Європейська правда"Вівторок, 16 травня 2023, 20:05
CNN: Росіяни не знищили ЗРК Patriot під Києвом, але могли пошкодити
Ілюстративне фото Getty Images

Ракетний удар Росії по Україні в ніч проти вівторка не призвів до знищення системи протиракетної оборони Patriot, як про це заявило російське Міністерство оборони.

Про це телеканалу CNN повідомив американський посадовець на умовах анонімності, пише "Європейська правда".

За словами посадовця, ракетний удар РФ міг призвести до пошкодження ЗРК Patriot, але його ступінь наразі оцінюється. Це дасть змогу визначити, чи можна буде відремонтувати систему на місці – інакше доведеться вивозити її назад до США.

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У вівторок Міністерство оборони Росії заявило, що уразило ЗРК Patriot у Києві "високоточним ударом гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинджал". Українська сторона не коментувала ці заяви Москви, але зазначила, що перехопила всі шість "Кинджалів", випущених по Україні.

Як відомо, РФ вже атакувала американську систему ППО гіперзвуковими ракетами, зокрема 4 травня, але невдало. Натомість українські військові, як підтвердив Пентагон, перехопили ракету за допомогою системи Patriot.

Ракетна система Patriot оснащена потужним радаром для виявлення цілей, що наближаються, на великій відстані, що робить її потужною платформою ППО, здатною перехоплювати балістичні ракети і багато іншого.

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Але випромінювання радара, необхідне для виявлення загроз на відстані, також дає змогу противнику виявити батарею Patriot і з'ясувати її місце розташування. І на відміну від деяких менш далекобійних систем ППО, наданих Україні, які є мобільними і складнішими для ураження, велика батарея Patriot є стаціонарною системою, що дає змогу росіянам із часом визначити її місце розташування.

Дивіться також на YouTube-каналі "ЄП" про те, наскільки ефективні Patriot та західні системи ПРО проти російських ракет "Кинджал" та Х-22.

Теми: PatriotУкраїнавійна
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