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CNN: Россияне не уничтожили ЗРК Patriot под Киевом, но могли повредить

"Европейская правда"Вторник, 16 мая 2023, 20:05
CNN: Россияне не уничтожили ЗРК Patriot под Киевом, но могли повредить
Иллюстративное фото Getty Images

Ракетный удар России по Украине в ночь на вторник не привел к уничтожению системы противоракетной обороны Patriot, как об этом заявило российское Министерство обороны.

Об этом телеканалу CNN сообщил американский чиновник на условиях анонимности, пишет "Европейская правда".

По словам чиновника, ракетный удар РФ мог привести к повреждению ЗРК Patriot, но его степень пока оценивается. Это позволит определить, можно ли будет отремонтировать систему на месте – иначе придется вывозить ее обратно в США.

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Во вторник Министерство обороны России заявило, что поразило ЗРК Patriot в Киеве "высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал". Украинская сторона не комментировала эти заявления Москвы, но отметила, что перехватила все шесть "Кинжалов", выпущенных по Украине.

Как известно, РФ уже атаковала американскую систему ПВО гиперзвуковыми ракетами, в частности 4 мая, но неудачно. Но украинские военные, как подтвердил Пентагон, перехватили ракету с помощью системы Patriot.

Ракетная система Patriot оснащена мощным радаром для обнаружения приближающихся целей на большом расстоянии, что делает ее мощной платформой ПВО, способной перехватывать баллистические ракеты и многое другое.

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Но излучение радара, необходимое для обнаружения угроз на расстоянии, также позволяет противнику обнаружить батарею Patriot и выяснить ее местоположение. И в отличие от некоторых менее дальнобойных систем ПВО, предоставленных Украине, которые являются мобильными и более сложными для поражения, большая батарея Patriot является стационарной системой, что позволяет россиянам со временем определить ее местоположение.

Смотрите также на YouTube-канале "ЕП" о том, насколько эффективны Patriot и западные системы ПРО против российских ракет "Кинжал" и Х-22.

Темы: PatriotУкраинавойна
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