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Держдеп США пропонує до 10 млн доларів за інформацію про російського хакера

"Європейська правда"Вівторок, 16 травня 2023, 20:14
Держдеп США пропонує до 10 млн доларів за інформацію про російського хакера
Фото: Getty Images

Держдеп США оголосив винагороду у розмірі до 10 млн доларів за інформацію, що допоможе затримати громадянина РФ Міхаїла Матвєєва, якого Штати вважають причетним до серії кібератак.

Як пише "Європейська правда", таку заяву опублікував речник Держдепу Метью Міллер.

Державний департамент США пропонує за програмою винагород у рамках боротьби з транскордонною організованою злочинністю (TOCRP) до 10 млн доларів США за інформацію, яка допоможе заарештувати та забезпечити обвинувальний вирок щодо громадянина Росії Міхаїла Павловича Матвєєва.

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Матвєєва вважають причетним до серії атак за допомогою віруса-вимагача проти правоохоронних структур у США, приватних компаній та критичної інфраструктури у різних країнах світу.

"У зв’язку з цим кроком Міністерство юстиції оголосило два обвинувачення проти Матвєєва в Окрузі Колумбія та Окрузі Нью Джерсі. Міністерство фінансів також накладає фінансові санкції на Матвєєва", – зазначають у заяві.

Особам, які володіють відповідною інформацією про Матвєєва, просять передати її Федеральному бюро розслідувань за наданою інструкцією.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, минулого тижня ФБР США повідомило про зрив масштабної кібершпигунської програми російської ФСБ з використанням програми під кодовою назвою "Змія".

Теми: СШАхакериРосія
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