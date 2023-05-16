Госдеп США предлагает до 10 млн долларов за информацию о российском хакере

Госдеп США объявил вознаграждение в размере до 10 млн долларов за информацию, которая поможет задержать гражданина РФ Михаила Матвеева, которого Штаты считают причастным к серии кибератак.

Как пишет "Европейская правда", такое заявление опубликовал представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Государственный департамент США предлагает по программе вознаграждений в рамках борьбы с трансграничной организованной преступностью (TOCRP) до 10 млн долларов США за информацию, которая поможет арестовать и обеспечить обвинительный приговор в отношении гражданина России Михаила Павловича Матвеева.

Реклама:

Матвєєва вважають причетним до серії атак за допомогою віруса-вимагача проти правоохоронних структур у США, приватних компаній та критичної інфраструктури у різних країнах світу.

"В связи с этим шагом Министерство юстиции объявило два обвинения против Матвеева в Округе Колумбия и Округе Нью Джерси. Министерство финансов также накладывает финансовые санкции на Матвеева", – отмечается в заявлении.

Лицам, которые владеют соответствующей информацией о Матвееве, просят передать ее Федеральному бюро расследований согласно предоставленной инструкции.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, на прошлой неделе ФБР США сообщило о срыве масштабной кибершпионской программы российской ФСБ с использованием программы под кодовым названием "Змея".