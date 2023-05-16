У Норвегії – найбільше за десятиліття зростання населення через біженців з України

Чисельність населення Норвегії в першому кварталі 2023 року перевищила 5,5 мільйона людей попри низьку народжуваність, насамперед за рахунок прибуття великої кількості біженців з України.

Як пише "Європейська правда", про це у вівторок повідомило статистичне відомство Норвегії (SSB).

Зростання населення Норвегії за перший квартал 2023 року становило 15 300 осіб, що стало найбільшим показником із 2012 року. Це сталось на тлі низької народжуваності, зазначають у норвезькому статистичному бюро.

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"Хоча народжуваність продовжувала спадати, населення продовжувало рости. У першому кварталі його кількість перевищила 5,5 мільйона людей, серед іншого через зростання кількості українців", – пояснює аналітик SSB Магнус Хауг.

Сальдо міграції до Норвегії – тобто різниця між тими, хто приїхав і виїхав – у першому кварталі цього року становило 14 600 осіб, що є найбільшим показником із 1997-го, відколи таку статистику почали вести.

З-поміж 20 900 мігрантів і біженців, що прибули до Норвегії за той період, 7700 – громадяни України.

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За перші три місяці 2023 року природний приріст населення Норвегії був позитивним – тобто народилось більше норвежців, ніж померло – і становив 760 людей. Це найнижчий показник за час спостережень у країні.

Як відомо, за 2022 рік понад 34 тисячі українців у Норвегії подали заявку на отримання тимчасового захисту ЄС.