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В Норвегии - самый большой за десятилетие рост населения из-за беженцев из Украины

"Европейская правда"Вторник, 16 мая 2023, 21:47
В Норвегии - самый большой за десятилетие рост населения из-за беженцев из Украины
фото: Getty Images

Численность населения Норвегии в первом квартале 2023 года превысила 5,5 миллиона человек, несмотря на низкую рождаемость, прежде всего за счет прибытия большого количества беженцев из Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом во вторник сообщило статистическое ведомство Норвегии (SSB).

Рост населения Норвегии за первый квартал 2023 года составил 15 300 человек, что стало самым большим показателем с 2012 года. Это произошло на фоне низкой рождаемости, отмечают в норвежском статистическом бюро.

"Хотя рождаемость продолжала падать, население продолжало расти. В первом квартале его количество превысило 5,5 миллиона человек, в том числе из-за роста количества украинцев", – объясняет аналитик SSB Магнус Хауг.

Сальдо миграции в Норвегию – то есть разница между теми, кто приехал и уехал – в первом квартале этого года составило 14 600, что является наибольшим показателем с 1997-го, с тех пор как такую статистику начали вести.

Среди 20 900 мигрантов и беженцев, прибывших в Норвегию за тот период, 7700 – граждане Украины.

За первые три месяца 2023 года естественный прирост населения Норвегии был положительным – то есть родилось больше норвежцев, чем умерло – и составил 760 человек. Это самый низкий показатель за время наблюдений в стране.

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Как известно, за 2022 год более 34 тысяч украинцев в Норвегии подали заявку на получение временной защиты ЕС.

Темы: НорвегияУкраинабеженцы
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