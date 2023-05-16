Білий дім наразі не підтверджує ураження ЗРК Patriot в Україні

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що наразі не може підтвердити повідомлення про нібито ушкодження пускової установки зенітно-ракетного комплексу Patriot в Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кірбі сказав на брифінгу для журналістів у вівторок.

"Я не можу підтвердити повідомлення про ураження системи Patriot в Україні", – цитує представника Білого дому журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.

Реклама:

Кірбі додав, що в разі, якщо американська система ППО справді зазнала пошкоджень і потребує ремонту за межами України, "ми, безумовно, з цим допоможемо".

‼️ US NatSec John Kirby: I cannot confirm the reports about the Patriot system being damaged in Ukraine. ... I just can't speak to this. But if there was damage done that needed to be repaired outside Ukraine, we would certainly assist with that. — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) May 16, 2023

ВІДЕО ДНЯ

Раніше у вівторок американський телеканал CNN із посиланням на анонімного посадовця повідомив, що ракетний удар РФ по Україні в ніч проти вівторка не призвів до знищення системи протиракетної оборони Patriot, як про це заявило російське Міністерство оборони.

Водночас удар РФ міг призвести до пошкодження ЗРК Patriot, але його ступінь наразі оцінюється. Це дасть змогу визначити, чи можна буде відремонтувати систему на місці – інакше доведеться вивозити її назад до США.

Як відомо, РФ вже атакувала американську систему ППО гіперзвуковими ракетами, зокрема 4 травня, але невдало. Натомість українські військові, як підтвердив Пентагон, перехопили ракету за допомогою системи Patriot.