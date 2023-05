Білий дім наразі не підтверджує ураження ЗРК Patriot в Україні

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що наразі не може підтвердити повідомлення про нібито ушкодження пускової установки зенітно-ракетного комплексу Patriot в Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кірбі сказав на брифінгу для журналістів у вівторок.

"Я не можу підтвердити повідомлення про ураження системи Patriot в Україні", – цитує представника Білого дому журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.

Кірбі додав, що в разі, якщо американська система ППО справді зазнала пошкоджень і потребує ремонту за межами України, "ми, безумовно, з цим допоможемо".

‼️ US NatSec John Kirby: I cannot confirm the reports about the Patriot system being damaged in Ukraine. ... I just can't speak to this. But if there was damage done that needed to be repaired outside Ukraine, we would certainly assist with that.