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Білий дім наразі не підтверджує ураження ЗРК Patriot в Україні

"Європейська правда"Вівторок, 16 травня 2023, 22:03
Білий дім наразі не підтверджує ураження ЗРК Patriot в Україні
Фото: Getty Images

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що наразі не може підтвердити повідомлення про нібито ушкодження пускової установки зенітно-ракетного комплексу Patriot в Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кірбі сказав на брифінгу для журналістів у вівторок.

"Я не можу підтвердити повідомлення про ураження системи Patriot в Україні", – цитує представника Білого дому журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.

Кірбі додав, що в разі, якщо американська система ППО справді зазнала пошкоджень і потребує ремонту за межами України, "ми, безумовно, з цим допоможемо".

Раніше у вівторок американський телеканал CNN із посиланням на анонімного посадовця повідомив, що ракетний удар РФ по Україні в ніч проти вівторка не призвів до знищення системи протиракетної оборони Patriot, як про це заявило російське Міністерство оборони.

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Водночас удар РФ міг призвести до пошкодження ЗРК Patriot, але його ступінь наразі оцінюється. Це дасть змогу визначити, чи можна буде відремонтувати систему на місці – інакше доведеться вивозити її назад до США.

Як відомо, РФ вже атакувала американську систему ППО гіперзвуковими ракетами, зокрема 4 травня, але невдало. Натомість українські військові, як підтвердив Пентагон, перехопили ракету за допомогою системи Patriot.

Теми: PatriotвійнаУкраїнаРосія
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